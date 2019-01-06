Orta segment akıllı telefon serilerini genişletmek isteyen LG, CES 2019 fuarına hazırlanıyor. Markanın fuar kapsamında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sunması bekleniyor. En çok beklenen akıllı telefon modeli ise LG Q9 akıllı telefonları.

Eski nesil amiral gemisi işlemcileri kullanması beklenen LG Q9 akıllı telefonları için belli başlı özelliklerin ortaya çıktığını da biliyoruz. CES 2019 fuarının yaklaşmasıyla beraber söz konusu akıllı telefonlar için performans testlerinin de ortaya çıktığını gördük. Haliyle beklenen özellikler yavaş yavaş netlik kazandı.

LG Q9 Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Mevcut amiral gemisi modellerinin gerisinde bir telefon olsa da eski nesillere göre iyi bir telefon olarak gösterebileceğimiz LG Q9 modelinin içerisinde Snapdragon 821 işlemcilerinin bulunacağı belirtiliyor. Performans testlerinde de ortaya çıkan Snapdragon 821 işlemcilerinin eski nesil amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanıldığını ve iyi bir performans ortaya çıkardığını biliyoruz. LG Q9 akıllı telefonları, bu yönden bakıldığı zaman yeterli bir performans aralığına sahip olacaktır.

LG’nin eski işlemci modellerini tercih etmesi, daha önce pek memnun etmeyen sonuçların elde edilmesine neden olmuştu. LG G6 akıllı telefonlarının içerisinde yer alan işlemci modellerinin de dönemine gör eski serilerden seçilmiş olması çok ciddi bir zarar durumuyla karşı karşıya kalınmasına neden olmuştu.

G7 amiral gemisi serisinde ise bu hata düzeltmiş ve yeni nesil işlemcilere geçilmişti. Tabii ki amiral gemisi akıllı telefonlar sınıfında yapılan oynamalar oldukça büyük oranda etkiye sahip. LG Q9 akıllı telefonları için durum biraz daha farklı. Orta segment bir akıllı telefon söz konusu. Haliyle bu modelle beraber eski nesil amiral gemisi işlemcilere yer verilmiş olması kabul edilebilir bir durum.

İşlemci modellerinin dışında yeni serinin ekran kısmında ise 6.1 inçlik bir panel sunması bekleniyor. 6.1 inç ekranlar 1440 X 3120 piksel çözünürlük değerine sahip olacak. IPS LCD ekran teknolojisiyle gelecek olan ekran yine Gorilla Glass camlar kullanacak. RAM kısmında ise 4 GB standart değerinin sunulması öngörülüyor. 16 MP değerinde arka kamera ve 8 MP değerinde de ön kamera ise son detaylar. Tüm bu özelliklerin netlik kazanacağı tanıtımın CES 2019 fuarında olacağını da ekleyelim.