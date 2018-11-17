LG, orta sınıf akıllı telefon modellerini yenilemekte kararlı gibi gözüküyor. Marka bunun için yeni modeller üzerinde çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu modellerden birisi de LG Q9 akıllı telefonları oldu. İddialı bir akıllı telefon modeli olarak gelmesini beklemiyor olsak da özellikle tasarımıyla orta segment akıllı telefonlara renk getirecek olan LG Q9 modeli için detaylarda belli olmaya devam ediyor. Son olarak yeni modelin tasarım görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

LG Q9 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Daha önce de paylaşılan görsellerde LG Q9 akıllı telefonlarının nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda bilgi elde etmiştik. Bu görsellere göre yeni akıllı telefonlarda çentikli yapının kullanılacağı dikkat çekmişti. Ekran kısmında çentikli tasarımının kullanıldığını göreceğimiz akıllı telefonun yeni görselleri de bu beklentiler karşılamış durumda. Alt kısımda da bir çerçeve alanına yer verecek olan LG Q9 akıllı telefonlarının genel olarak LG G7 Fit tasarımına benzer bir model olacağı görülüyor.

Sistem özellikleri kısmında ise iddialı bir orta segment ürünü göreceğiz. Snapdragon 821 eski amiral gemisi işlemcilerini kullanacağı iddia edilen akıllı telefonun, Snapdragon 660 modeline göre daha iyi bir performans değeri sunması bekleniyor. 4 GB RAM bellek miktarı da kullanan akıllı telefon, 32 ve 64 GB depolama alanı seçenekleriyle karşımıza çıkacak.

Ekran kısmında ise yine geniş panele yer verilecek. 6.1 inçlik çentikli ekranın görüntü kalitesi kısmında nasıl değerler sunacağı ise tam olarak soru işareti. Özellikle çözünürlük değerinin öneminin oldukça büyük olduğunu söylemek gerekiyor.

Muhtemelen AMOLED ekran teknolojisinde gelecek olan yeni modelin, fark yaratacak bir çözünürlük değeri bulunacak. Henüz bunlar için konuşmak erken demek doğru olacaktır. Yeni akıllı telefonların fiyatı konusunda da 400 doların altında veya tam 400 dolar gibi bir rakam belirlendiğini söyleyebiliriz.