Apple, kullanıcıları en yeni modellere yükseltmeye teşvik etmek için eski iPhone‘ları kasıtlı olarak yavaşlatmakla suçlandığı için son birkaç gündür eleştiri konusu oldu.

Şirket savunmasında daha sonra, Lityum iyon pillerin zaman içinde yaşlandığını belirtti. Pil kullanımını düzeltmek yerine konuyla ilgili bir bildiri yayınlayarak beklenmeyen kapanmaları önlemek için işlemci hızını azalttığını açıkladı ve bu durumdan dolayı özür diledi.

Diğer akıllı telefon üreticilerinin, cihazlarının pil ömrünü uzatmak için benzer stratejileri kullanıp kullanmadığı akla ilk şey oldu.Fakat diğer akıllı telefon üreticileri Apple’ı böyle herhangi bir şekilde taklit etmediğini iddia ediyor.

The Verge’ye verdiği demeçte bir HTC sözcüsü “bu bizim yapacağımız bir şey değil“, bir Motorola temsilcisi ise “şirketin eski bataryalara dayanan CPU performansını azaltmadığını” açıkladı.

LG, PhoneArena’ya yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman, asla!” Müşterilerimizin düşüncelerine önem veriyoruz.” Öte yandan Samsung, daha detaylı bir açıklama getirdi:

Ürün kalitesi her zaman Samsung Mobile’ın önceliği olmuştur. Samsung cep telefonlarının pil ömrünü, pil şarj akımını ve şarj süresini yöneten yazılım algoritmalarını içeren çok katmanlı güvenlik önlemleri ile sağlıyoruz. Telefonun ömrü boyunca yazılım güncellemeleri yoluyla CPU performansını düşürmeyiz.

Apple, görünüşte kendi hatasından dolayı, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı ve buna karşı sınıf aksiyonları dava açıldı bile. Şirket şimdi yaptığı çalışmalar için özür dilese de, belki de ilk etapta kullanıcılarına daha şeffaf olmalıydı.