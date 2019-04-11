LG Şeffaf Ekranlı Katlanabilir Telefon Üzerinde Çalışıyor!

LG, bu yılın başlarında LG V50 ThinQ‘u, katlanabilir ekranlı telefon üreten şirketlerin mevcut eğilimine cevap olarak tanıttı. Şirket, bu yıl pazardaki böyle bir cihazın uygunluğunu görmek istediği için trendi atlamaya karar verdi.

Ama şimdi, LG daha önce hiç bir şirketin yapmadığı şeyi yapmayı planlıyor gibi görünüyor – şeffaf ekranlı katlanabilir bir akıllı telefon. Lets Go Digital tarafından yayınlanan bir rapora göre, Koreli elektronik devi yeni bir girişimde bulundu.

Şirketin şeffaf ekranlı katlanabilir telefon yapmasına olanak sağlayacak ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından patenti aldı. Verilen ayrıntılara göre, akıllı telefon bir tablet gibi görünecek şekilde genişletilebilen ve hem arkadan hem de önden kullanılabilen bir ekrandan oluşuyor.

Açıldığında, cihaz, her ikisi de bağımsız olarak saydam veya opak bir ekran olarak kullanılabilen iki ekrana ayrılıyor. Telefon düz durduğunda minimum şeffaflığı gösteriyor ve ekrana bakarken şeffaflığı daha da artıyor.

Patentli cihazla ilgili ilginç olan şey, kullanıcıların sadece ekran üzerinden ellerini görmeleri değil, aynı zamanda telefonu arka taraftan da kullanabilmeleri ve kullanıcıların telefonu uygun gördükleri şekilde kullanmalarını kolaylaştırmasıdır.

Faydası dışında, patent kamera sistemi hakkında da açıklama yapıyor. Rapora göre, LG’nin şeffaf katlanabilir telefonunun önünde tek bir kamera ve birden fazla mercekten oluşan bir kamera kurulumu ve arkada bir lazer algılayıcı bulunuyor.