LG Slide/Rollable Katlanabilir Telefon İle Tanışın!

LG, döndürülebilir OLED ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor ve telefonun Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte, telefonun nasıl adlandırılacağına dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Dün çıkan bir rapora göre telefonun ismi LG Rollable olarak adlandırılabilirdi.

Ancak, bugün ortaya çıkan bir rapora göre LG, LG Slide adı altında bir telefonu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine sunmuş. Bir kişinin telefonu kullanırken döndürülebilir ekranı içeri ve dışarı kaydırması gerektiği konusunda bir çıkarım yapabilirseniz isim sizlere de mantıklı gelecek. Slide, İngilizcede “kaydırmak” demek ve bu isim oldukça mantıklı görünüyor.

LG geçmişte The Roll, Double Roll, Dual Roll, Bi-Roll, Roll Canvas, Bendi, Flex, Foldi ve Duplex gibi ticari marka kendi bünyesine almak için talepte bulunmuştu. Fakat birçok kaynağa göre telefon Rollable veya Slide olarak adlandırılacak. Biz Rollable ismini daha fazla sevdik peki sizin favoriniz hangisi ?

Yazıyı bitirmeden önce LG Slide telefonunun tamamen farklı bir model olabileceğini de söylemekte fayda var. Tasarımını LG Wing‘den ödünç aldığını söyleyen belgeler bile bulunuyor. LG’nin tüm bu kafa karışıklığını gidermesini bekliyoruz.