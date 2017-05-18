LG ABD’de yeni bir akıllı telefon tanıttı. Stylo 3 Plus olarak adlandırılan bu cihaz, 8 çekirdekli 1.4GHz işlemciye sahip Snapdragon 435 SoC ile destekleniyor ve 5.7 inç Full HD ekrana sahip. Dahili bellek 32GB iken RAM 2GB’dır.

Akıllı telefon bir 13MP arka kamera ve 5MP ön kamera kullanıyor. Android 7.0 Nougat‘ı çalıştırıyor ve uzun bir süre kullanım sağlamak için 3,080 mAh‘lik bir pil cihaza eklenmiş. Telefon ayrıca bir stylus kalemi ve parmak izi algılayıcısı ile birlikte geliyor.

Stylo 3 Plus, T-Mobile’dan (çevrimiçi ve çevrimdışı) edinilebilir. Fiyat konusunda ise 225 dolarlık bir etikete sahip. Ülkemizde yaklaşık 1.500 TL – 2.000 TL arasında bir fiyata sahip olacağı düşünülüyor.