LG’nin Stylo serisine yeni bir 5G telefon daha geliyor. Telefonun LG Stylo 6‘nın yerini alması bekleniyor. Kasım ayında ortaya çıkan detaylara yenileri eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise akıllı telefonun CAD tabanlı görüntüleri ortaya çıktı.

LG Stylo 7 5G’nin çizimleri, basit ve standart bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koyuyor. Cihaz 170,4 x 77,2 x 8,8 mm boyutlarında ve kamera çıkıntısında kalınlığı 10 mm‘ye çıkıyor. Telefon 6.8 inçlik bir ekrana sahip. Su damlası çentikli ekranla gelen Stylo 6’nın aksine, bu modelin delikli bir ekranla gelmesi bekleniyor.

LG Stylo 7 5G’nin arka tarafında dikey olarak düzenlenmiş üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Şu anda, Stylo 7 5G’nin kamera özellikleriyle ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor. Görüntüler, cihazın sağ tarafında bir parmak izi okuyucunun varlığını gösteriyor.

Cihazın alt kenarında harici bir hoparlör, bir USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi ve kalemi saklamak için özel bir yuva bulunuyor. LG Stylo 7 5G’nin diğer detayları henüz bilinmiyor. Daha fazla detay için bizi takip etmeyi unutmayın.