LG Stylo 7, Yeni Bir Sertifika Aldı!

Kasım 2020’de, yeni LG Stylo 7‘nin tasarımını ilk kez 3D CAD sızıntısı aracılığıyla görebilmiştik. Bir ay sonra, telefon daha da renkli görüntülerle ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, bu akıllı telefon Bluetooth SIG tarafından onaylandı.

Bluetooth sertifikasına göre, yakında çıkacak olan LG Stylo 7, üç model numarasıyla gelecek. Bunlar sırasıyla LG-Q201126 , LM-K735MM ve LM-K735PM olarak adlandırılıyor. Her üç model de Bluetooth 5.1 özelliğine sahip olacak. Ancak maalesef liste bu detaylardan başka bilgiler içermiyor.

Her neyse, bu üç model numarasının aynı telefonun üç farklı ismine ait olma ihtimali var. Diğer bir deyişle, LG Stylo 7 dışında, bu telefon farklı pazarlarda iki farklı isimle piyasaya çıkabilir.

Bununla birlikte, önceki raporlara göre, bu akıllı telefon, üst merkezde tek bir delik bulunan 6,8 inç düz ekrana sahip olacak. Ekranın türü bilinmemekle birlikte parmak izi sensörü sağ tarafta yer alacak. Cihazın alt kısmında 3,5 mm ses girişi de bulunacak. Son olarak, LG Stylo 7 170.4 x 77.2 x 8.8mm boyutuyla satışa sunulacak.