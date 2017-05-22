LG, Suya ve toza dayanıklı X venture telefonu tanıttı

LG X venture – 2017 için ikinci X hatlı akıllı telefonu duyurdu. LG X venture, IP68 su ve toz koruması ve aşırı sıcaklıklar, şok ve su için de 14 MIL-STD 810G sertifikası sayesinde darbelere direnmek üzere üretildi. 1,5 metre derinliğe kadar su geçirmezlik de sunuyor.

X venture, 2GB RAM, 5.2 “LCD 1920 x 1080px çözünürlüklü bir Snapdragon 435 yonga seti etrafında inşa edilmiş ve Android 7.0 Nougat‘ı çalıştırıyor. MicroSD kart yuvası ile genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı var. Akıllı telefonda ayrıca 4.100 MAh batarya, Quick Charge 2.0 sayesinde sadece 48 dakikada % 0’dan % 50’ye kadar şarj edebilirsiniz.

Ana kamera 16MP‘lik bir sensöre sahipken, ön tarafta LG X venture’de LG V20’deki gibi 120 derece 5MP selfie kamera kullanılıyor.

LG X venture açık hava doğasına uygun olarak, LG’nin yeni outdoor Essentials uygulamasını açan QuickButton adı verilen özel bir yan butonu vardır. Uygulama barometre, pusula, basamak / kalori / mesafe sayacı, hava durumu ve bir el feneri özelliklerini içeriyor.

QuickButton çok amaçlıdır – kısa bir süre basın Outdoor Essentials‘ı açar, uzun basarsanız ayarlar menüsüne girer, elle tutuş modunu etkinleştirirseniz Eldiven Modundayken, LG X edventure eldiven ile kullanabilirsiniz.

Mutlu etmek gerekirse, QuickButton bunun yerine en sevdiğiniz uygulamalardan herhangi birini açmak için özelleştirilebilir.

LG X Venture bugün başlayarak Kuzey Amerika’da, önümüzdeki birkaç hafta içinde Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu pazarlarında satışa sunulacak.