Akıllı telefon satışlarında bir türlü istediğini alamayan LG, yeni akıllı telefonlar geliştirmeye devam ederken bir yandan da yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Markanın bu noktada ilk adımı yeni bir tablet modeli olacak gibi duruyor.

14 Aralık gününde onaylandığı açıklanan bir patent görselli de markanın nasıl bir tablet modeli üzerinde çalışmaları yaptığını gösteriyor. Hatta patent görsellerinden sonra bazı görsellerin yayınlandığı ve tablet tasarımının daha detaylı olarak ortaya çıktığını da ekleyelim. Yeni tabletin özelliklerini bilemiyoruz ancak tasarımından söz edebiliriz.

LG Çerçevesiz Tabletle Geliyor

Patent görsellerine baktığımız zaman markanın yeni tablet serisi için çerçevesiz bir tasarımı tercih edeceği net bir şekilde görülüyor. Sadece alt kısımda çok ince bir çerçeve alanına yer vereceği görülen LG tablet modelinin, üst ve yan bölümlerden tamamen çerçevesiz bir yapısının olduğu görülüyor.

Üst kısımda çok ince çerçevelerin kullanıldığı tablet, çıkarılabilir bir klavyeye de sahip olacak. Haliyle katlanabilir bir klavye sistemi de göreceğiz. Genelde 2’si 1’arada ürünlerde gördüğümüz yapının bu seride de geçerli olması muhtemel gibi gözüküyor.

Patent görselleri dışında yeni paylaşılan ve tablete ait olduğu iddia edilen görsellerde dikkat çeken bir detay daha var. Tablet beklendiğinden çok daha ince olacak gibi duruyor. Bunda yeni ekran tasarımının etkisi oldukça fazla olacak. Ekran kısmında nasıl özelliklere yer verileceği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Sadece ekran değil bunun yanında diğer teknik özelliklerin de nasıl olacağı tam olarak soru işareti.

İşlemci kısmında ya da tabletin yetenekleri konusunda nasıl bir sisteme yer verileceğini öğrenmek için bir süre daha beklemek gerekiyor. Şu an geliştirme aşamasında olduğunu düşündüğümüz tabletin ne zaman tanıtılacağına ilişkin bir bilgimiz yok.

Buna karşın patent görsellerinin tarihini değerlendirdiğimiz zaman, 2019 yılında yeni tablet serisinin tanıtımının yapıldığını görmek mümkün olabilir. Fakat net tarih için bir süre daha beklemek gerekecek.