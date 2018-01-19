LG, akıllı telefon sınıflarında sorun yaşamaya başladı. Markanın yeni akıllı telefonlarında sürekli bir satış düşüşü söz konusu. LG G6 telefonları ise bunun en iyi örneği oldu. Daha önce piyasaya sürülen serilerden daha aşağı derece satış elde eden ve eski işlemciler kullanan LG G6 modelinden sonra ise markanın yeni adımlar atmaya hazırlandığı biliniyor.

Markanın bu konuda son adımı ise tablet olabilen telefonlar olacak. Yavaş yavaş moda olmaya başlayan katlanabilir akıllı telefon üreticilerine katılacak olan markanın, hem katlanabilen bir akıllı telefon olacak hem de tablet gibi kullanılacak bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

LG Yeni Ürününün Patentini Aldı

Akıllı telefon devi, katlanabilir akıllı telefonları için patent başvurularını da çoktan gerçekleştirdi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü üzerinden alındığı belirtilen patentlere göre Samsung ve ZTE gibi katlanabilir akıllı telefon üreten markalara rakip geliyor.

Yayınlanan patent görsellerine göre ise marka çok iddialı seriler sunacak. Genel olarak iki farklı katlanabilir akıllı telefon sunulacak. Bir telefonda doğrudan katlanabilen bir sistem göreceğiz. Telefon tam ortadan katlanıp, tek bir telefon boyutuna gelebilecek.

Bunun dışında telefon açıldığı zaman ise tablet boyutuna ulaşılacak. LG, sadece bu sistem ayrıcalığını sunmayacak. Yine aynı telefonda yan bilgi ekranı kullanımın yapıldığı da görülüyor. Telefon katlandığında yan taraftan kapak kaydırılıp, Samsung modellerinde gördüğümüz kavisli kenara benzer bir şekilde bir kenar açılacak ve buradan saat, bildirim ve hava durumu gibi bilgiler alınabilecek.

LG ikinci modelinde ise daha sıradan bir sisteme sahip olacak. Telefonlar açıldığında yine geniş bir ekran karşımıza çıkacak, telefon katlandığında ise ana ekranda yine tek bir telefon boyutu elde edilecek. Tek ekran boyutunun ise yine çeşitli bildirim özelliklerini sunduğunu görmek mümkün olacak.

Saat, gelen aramalar, hava durumu, notlar gibi bilgilerde bu ekran üzerinden görüntülenebilecek. Yeni akıllı telefonların ne zaman satışa çıkacağı ya da ne zaman tanıtılacağı konusunda pek fazla bir bilgi elde etmek mümkün olmadı. Sadece LG tarafından yayınlanan patent görselleri görüldü ancak bu modellerin beklenen değişimi ortaya koyacağına kesin gözüyle bakılıyor.