LG, Telefon İşinden Elini Ayağını Çekiyor

Bu yılın başlarında, LG’nin cep telefonu pazarından çıkmayı düşündüğü bildirildi, ancak Koreli şirket bu raporu yalanladı. Daha sonra ayrıntılar, mobil bölümünü satmayı düşündüğünü ortaya çıkardı ve ardından, potansiyel alıcılarla görüşmelerin başarısız olduğunu ve bunun yerine işi kapatacağını söyleyen başka bir rapor ortaya çıktı.

Raporlar, LG’nin önümüzdeki hafta akıllı telefon pazarından çıkacağını duyurabileceğini söylüyor. Raporda özellikle şirketin zarar eden kolunun kaderine karar verdikten sonra, duyurunun 5 Nisan Pazartesi günü yapılacağını belirtiyor.

@FrontTron adındaki bir Twitter kullanıcısı, birkaç gün önce LG’nin mobil bölümündeki 4000 işçi için planlarının onları Changwon ev aletleri fabrikasına atamak olduğunu söyledi.

Tweette ayrıca LG Rollable’ın, fiyat belirsizliği yüzünden tamamlanmayacağı belirtildi. Bu, ilk olarak CES 2021’de duyurulan LG Rollable’ın ticari bir versiyonunu beklemememiz gerektiği anlamına geliyor.