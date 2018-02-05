LG Telefonlarını Çin Pazarından Çekeceğini Açıkladı!

LG mobil anlamda Çin’de aradığını bulamadı ve artık çekilme kararını açıkladı.

Çin pazarına sunulmuş en son LG telefonu 2016 yılının G5 SE modeliydi. Çok da beğenilmeyen G5’in alt market versiyonuydu. Yani Koreli şirketin bir anlamda ülkeden ayrıldığının ilk belirtilerini bizlere de gösteriyordu. Bununla birlikte bugün artık bir LG yetkilisinden LG‘nin cep telefonu ticaretinin Çin’den çekildiğine dair bir teyit var.

LG‘nin Pekin ofislerini ziyaret eden bir China Business muhabiri bu bilgiyi bir şirket temsilcisinden elde edebildi. Şirketin geri kalanından elde edilen kârlara rağmen LG bir süredir mobil bölümünden para kaybediyor. 2018 yılında da TV bölümüne ağırlık vereceklerini geçenlerde sizlere bildirmiştik. LG bu yıl dünya geneline daha çok OLED panel, TV vb üretimler yapacak. Markaların telefonlarına ekranlar yapmak için çeşitli anlaşmalar yapmak isteyecekler.

Bu para kaybının üzerine ek olarak Çin’de akıllı telefonlar için yapılan büyük rekabeti de üstünde ekleyin. En sonunda LG‘nin neden Çin’de ayrılmayı tercih ettiğini anlamak sizin için pek de zor olmayacaktır.

LG‘nin dünyanın geri kalan kısmına MWC 2018’de sunması gereken şeyleri görmek için sabırsızlanıyoruz.