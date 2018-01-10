Daha önce LG, Google Asistanlı ThinQ akıllı hoparlörlerini duyurdu ve bugün bu şablonu akıllı bir ekranla genişletiyor. LG ThinQ WK9 olarak adlandırılmış cihazda Meridian Audio tarafından ayarlanmış etkileyici stereo hoparlörler var, ancak 8″ dokunmatik ekranla dikkat çekiyor.

Chromecast işlevselliği yerleşiktir ve böylece diğer cihazlardan aktarım yapabilirsiniz. Ekrandaki kamera ile de ayrıca çağrılar yapabilirsiniz. Ne yazık ki, LG’nin şimdiye kadar bu cihazla ilgili açıklamış olduğu bilgi bu kadarla sınırlı.

Yaz aylarında henüz bilinmeyen bir fiyatla satışa sunulacak. Bir Amazon Eco Show’un fiyatı 230 $ ‘dır, bu nedenle ThinQ WK9 fiyatının bu seviyede olacağını düşünebiliriz.