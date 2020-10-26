LG Tone Free Kulaklıklar Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, Haziran ayında UV ışığı ile kendi kendini temizleyen şarj kutusunu da içeren Tone Free TWS kulaklıklarını tanıtmıştı. Şimdi, aynı düzgün yapısı ve aktif gürültü iptali ile birlikte gelen yeni bir kulaklık daha tanıtıldı.

Tasarım, pasif ses azaltmayı en üst düzeye çıkarmak için daha sıkı bir kulak içi sızdırmazlık vaat eden tasarımıyla FN6 model kulaklıklara benziyor. LG, gürültü iptali ile dış seslerin “neredeyse tamamen etkisiz hale geldiğini” iddia ediyor.

Yeni modelde, sesleri izlemek ve tonlamak için her kulaklıkta üç mikrofon bulunuyor. Meridian Audio ile birlikte geliştirilmiş kulak içi kanal tasarımı ile gelen kulaklıklar, eşleştirmeyi Bluetooth 5.1 üzerinden yapıyor. Üstelik SBC ve AAC Bluetooth kodeklerini de destekliyor.

Kulaklığın UV nano kılıfı, silikon uca ve iç ağa UV ışığı yayıyor. LG, bunun E.coli ve S. aureus 2 bakterilerinin yüzde 99,9’unu öldürdüğünü iddia ediyor. Kulaklıklar USB-C kablo üzerinden şarj oluyor. Kulaklıklar, kutusuyla birlikte 15 saate kadar pil ömrü sunuyor.

LG Tone Free FN7, 194 dolar fiyat etiketine sahip. Kulaklıkların Bu yılın 4. çeyreğinde Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın geri kalanında satışa sunulması bekleniyor. Daha fazla detay için bizi takip etmeye devam edin.