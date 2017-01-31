LG Ultrafine 5K Monitörleri Wi-Fi Routerların Yanında Çalışmıyor

Apple, Thunderbolt ekran yerine LG’nin yeni 27-inç Ultrafine 5K ekranını yeni MacBook Pro bilgisayarına en iyi eş olarak geçtiğimiz sonbaharda tanıtmıştı. Maalesef, bu yeni ekranın oldukça önemli bir kusuruyla geldiği anlaşılıyor. 9to5Mac sitesine göre, LG Ultrafine 5K monitörü son derece istikrarsız çalışmakta ve bir WiFi routerın iki metre yakınına yerleştirildiğinde bile “kullanılamaz” hale geliyor. Daha yakın yerleştirildiğinde ise monitör bağlantı kesmeye başlıyor ve hatta bilgisayar tamamen çöküyor.

Apple’ın sitesinde bulunan yorumlarda bu sorunla ilgili bahsedilmezken, yeni monitör konusunda genel bir güven sorunu var gibi gözüküyor. Negatif değerlendirmelerin bir çoğu performans sorunları ve monitörlerin bir anda uykudan uyanması konusunda. 9to5Mac sitesinin açıkladığı router yakınına yerleştirme sorunu konusunda LG müşteri hizmetleri temsilcisininde kabul ettiği belirtiliyor.

Masanızın kurulumuna bağlı olarak, bu büyük bir sorun olabilir. Ne yazık ki, LG, bunu düzeltilmesi gereken bir sorun olarak görmemekte. LG, yalnızca 5K ekranın etkilendiğini söylüyor; bu nedenle daha küçük bir ekranla sorun yaşamayabilirsiniz.