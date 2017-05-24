LG V10 için Android Nougat güncellemesi geldi

Android Nougat güncellemesini bekleyen bir LG V10 sahibi iseniz, iyi bir haber: güncelleme resmi olarak kullanılabilir. Şu anda LG’nin Güney Kore’nin bulunduğu ülkeyle sınırlı, ancak diğer bölgeler de bunu yakında almalı.

Yazılım versiyonu v30d olarak gelen güncelleme, Nougat sürüm 7.0 ve LG UX 5.0+‘ı bir araya getiriyor. Bununla birlikte, şu anda yalnızca taşıyıcı türevleri (F600L, F600K ve F600S) için mevcut ve LG Bridge yazılımı aracılığıyla getirilebiliyor.

Stok yazılımı LG’nin resmi web sitesinden indirilebilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Kaynak bağlantısına gidin.

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