Amiral gemisi akıllı telefon modellerini geciktireceği açıklanan LG, bir süredir akıllı telefon sınıflarında istediği başarıyı elde edemiyor. Markanın LG G6 akıllı telefonlarında da bir türlü istediğini alamamış olmasıyla beraber ertelenen G7 akıllı telefonlarının yerine, daha çok tutan bir seri olan LG V30 modelinin güncelleneceği açıklanmıştı. Burada beklenti ise yapay zeka destekli olarak gelecek olan LG V30 2018 modeliydi.

Beklenen oldu ve bugün itibariyle LG V30 2018 modeli hakkında ilk bilgiler geldi. Hem özelliklerinde hem de yazılımlarında değişiklik olan LG V30 2018 akıllı telefonların, kamera kısmında yapılan değişiklikler ise kullanıcıları epey bir şaşırtacak gibi.

LG V30 2018 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonlarda sistemsel olarak bir değişiklik görmeyeceğiz. Hem işlemci hem RAM hem de depolama alanı sabit tutulacak. Fakat LG V30 2018 akıllı telefonlarının yazılım ve kamera kısmında çok önemli değişiklikler yapılacak. Ana değişiklik ise kamera kısmında. LG tarafından yapılan resmi açıklamaya bakacak olursak, artık V30 kameraları yapay zeka ile akıllandırılacak.

Kameralara özel bir yazılımla 100 milyonun üzerinde fotoğraf tanıtmayı başardığını belirten markanın, bu şekilde en iyi fotoğraf ayarlarını düzenleyeceği de belirtiliyor. Üstelik artık kameraya sesli komut ile düzenlemeler hakkında istekler söylenebilecek.

Sadece sesli komut ile kamera kontrolünün yapılması bile büyük bir artı olarak gösterilebilir. Bunun dışında kameraların kazanacağı yeteneklerde açıklanmış durumda. Kameraların kazanacağı yetenekleri şöyle sınıflandırabiliriz;

Alışveriş Tarama modları

Yavaş hareketli video modları

Düşük ışıkta çekim modları

AI modları

Görsel arama özelliği

QR kod tarama ve akıllı kod tarama özelliği

Zaman atlamalı fotoğraf

Yemek fotoğrafı modu

Bunlar sadece tanıtımdan önce LG V30 2018 modeli için açıklanan bazı kamera özellikleri. Bunun dışında belirttiğimiz gibi artık kameralar doğrudan yapay zeka ile tanıma sistemi sunabilecek ve görüntüler tanınarak en iyi çekim modu elde edilecek.

Çekim modlarının bu şekilde otomatik olarak ayarlanmasını sağlayacak olan yeni yapay zekalı akıllı telefonların fiyatının ne kadar olacağı kısmında ise bir detay yok. Bunun için MWC 2018’i beklemek gerekiyor. Fakat LG sessiz kalmayacağını göstermiş oldu.