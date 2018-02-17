Yeni akıllı telefon modellerini tanıtma konusunda pek başarılı olamayan LG, G6 serisinde yaşadığı başarısızlığın ardından G7 serisine hemen geçmeyeceğini açıklamıştı. Markanın G serisinden devam etmek yerine bu yıl da daha çok beğenilen LG V30 üzerinde durulacağı açıklanmıştı. LG V30 2018 serisi olarak gelecek yeni akıllı telefonların, özellikleri ise markanın iddialı geleceğini gösteriyor.

Daha önce bu modelin kamera kısmında yapay zeka ile geldiğinin üzerinde durmuştuk. Kamera yetenekleri bir hayli arttırılan akıllı telefonun, teknik özellikleri de bugün ortaya çıktı. En az yapay zeka ile desteklenen kamera özellikleri kadar dikkat çekecek olan teknik detaylara geçelim.

LG V30 2018 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların, sistemlerinin de yenilendiğini göreceğiz. Kamera dışında bu modelin ilk olarak işlemci kısmının değiştirileceği görülüyor. LG V30 2018 modelinin içerisinde Snapdragon 845 yeni işlemlerinin yer alacağından söz ediliyor. Eski modelde yer alan Snapdragon 835 işlemcilerinin son seri ile değiştirilmesi bekleniyor.

Bunun dışında RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek ve 64 GB depolama alanı sunulması detaylar arasında. Güncellenmiş seriden çok yenilenmiş bir seri olarak gelecek olan LG V30 2018, suya ve toza karşı da ekstra koruma sunacak. IP68 sertifikasına sahip olacak akıllı telefon, LG V30 modelinden çok daha başarılı olacak. Kamera kısmında ise 16 MP değerinde f/1.6 diyafram açıklıklı çift kamera bekleniyor.

Ekran kısmında ise yine bir değişim durumu söz konusu olacak. Yeni ekranların 6.1 inç boyutunda olacağını ve yine 18:9 ekran oranı sunacağını göreceğiz. MLCD ekran teknolojisiyle beraber gelecek olan ekranların, LCD serisine göre çok daha başarılı olması bekleniyor. Görüntü kalitesinin bu noktada çok daha iyileştirileceği görülüyor.

Özellikle 4K çözünürlük kalitesinin etkisi oldukça fazla olacaktır. Tüm bu özelliklerle beraber MWC 2018 etkinliğinde tanıtılması beklenen LG V30 2018 akıllı telefonlarının, kesinlikle çok daha iyi bir model olacağından söz ediliyor. Fakat fiyat açıklaması gelmediği için bu serinin ne kadar ilgi göreceği henüz net değil. Bunlar için tanıtım etkinliklerini izlemek gerekecek.