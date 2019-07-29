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LG V30 Android Pie Güncellemesi Geldi

LG V30 Android Pie güncellemesinin özellikleri neler? Güncelleme hangi bölgeler için yayına açıldı. İşte detaylarıyla yeni güncelleme ve desteklenen modeller.

By İbrahim Kızılırmak

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LG V30

LG akıllı telefonlarını öne çıkarma konusunda çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Yeni akıllı telefonları için çok hızlı davranmıyor olsa da eski modeller için güncelleme desteği devam ediyor. Bu kez LG V30 modeli gündemde.

Akıllı telefonların güncellemeleri konusunda yeni bir strateji belirlediği düşünülen LG’nin, yeni akıllı telefon modellerinde de Android Q işletim sistemine hazırlandığı biliniyor. Fakat şu an için eski modellere Android Pie güncellemeleri dağıtılmaya devam ediyor.

Güncellemeyi alan son modellerden birisi de LG V30 akıllı telefonları oldu. Yeni model için yayınlanan güncelleme, telefonun sahiplerini bir hayli sevindirecek gibi duruyor.

LG V30 Güncellemesi

Android Pie güncellemesinin dağıtımına başlandı. Yeni güncellemenin dağıtılma başlamasının ardından, güncellemeyi alan ilk modellerde ortaya çıktı. Buna göre güncellemeyi alan ilk modeller Avrupa pazarında satışa çıkan modeller.

Avrupa pazarında satışa çıkan H830 kodlu akıllı telefonlar için ilk olarak yayın yapıldığı açıklandı. Versiyon numarasının bu modele uygun olarak yayınlandığı açıklanan güncellemenin, bölge bölge dağıtımı devam edecek. Telefonların bölge bölge yayınlanması, tüm güncellemelerin tamamlanmasının zaman alacağını gösteriyor.

LG V30

Henüz güncellemenin teknik özellikleri konusunda kesin bilgiler yok ancak LG V30 Android Pie güncellemesinin beraberinde Temmuz güvenlik yanmalarını da kullanıma soktuğu açıklandı. 1 Temmuz 209 güvenlik yamalarının da bu sürümle beraber kullanıma girdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Dediğimiz gibi ilk etapta sadece Avrupa pazarında satışa çıkan LG V30 akıllı telefonları için gelen güncellemenin ne zaman tamamlanacağı konusunda detaylar paylaşılmadı. Henüz güncelleme için sürüm notlarının da yayınlanmadığını eklemek gerekiyor.

Sürüm notlarının yayınlanmasının hemen sonrasında detayları öğrenmemiz mümkün olacak. Yeni sürüm ile ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz.

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