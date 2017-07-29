LG V30, bu sonbaharda duyurulacak ikinci en önemli büyük ekranlı akıllı telefondur. (Note 8‘in bu sektöre kazandırdığını söylemek doğru olur) ve 31 Ağustos’ta Berlin’de düzenlenecek olan IFA Berlin’de tanıtılması bekleniyor. Samsung Galaxy Note 8’in tanıtım tarihinden tam 8 gün sonra.

V30’un 15 Eylül’de kendi ülkesinde satışa sunulacağı açıklandı. ABD’de V30, 17 Eylül’de ön sipariş verecek ve 28 Eylül’de satın alınabilir olacak.

Bilgi, AndroidAuthority tarafından edinilen dahili bir LG belgesinin sayesinde geldi, dolayısıyla kesinlikle resmi değildir. Buna ek olarak, diğer bölgelere değinmiyor ancak 28 Eylül tarihi, genel yayın tarihi olarak gösterildi, bu yüzden bu tarihi diğer ülkelerde satışa çıkacak gibi düşünebiliriz.