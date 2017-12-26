Geçtiğimiz Kasım ayında LG firması Güney Kore’deki V30 kullanıcıları için Android 8.0 Oreo için OS Önizleme Programı başlatmıştı. Kullanıcılar işletim sisteminin önizleme versiyonunu indirip kullanabiliyor ve görüşlerini firma ile paylaşıyordu. Böylece firma bir çok sorunu işletim sistemi tam olarak çıkmadan giderebildi.

Ve sonunda LG, V30 mdoeli için Android 8.0 Oreo güncellemesinin dağıtımına başladı. Güncelleme kablosuz olarak yayınlanıyor (OTA) ve 1411.90MB büyüklüğünde, bu nedenle indirme işlemine başlamadan önce bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun. Alternatif olarak, kullanıcılar ayrıca LG Bridge yazılımıyla en yeni işletim sistemine güncelleme yapabilirler.

Güncelleme, Android 8.0 Oreo ile sunulan tüm özellikleri, hız, pil ve performans geliştirmeleriyle birlikte getiriyor. Aynı zamanda, otomatik doldurma, geliştirilmiş uygulama yükleme süreleri, hızlı animasyonlar ve çok daha fazlası ile birlikte resim içi resim yetenekleri; kullanıcıların aynı anda iki uygulama çalıştırmasına izin veriyor.

Koreli şirketten diğer önemli pazarlar için Android 8.0 sürümü hakkında hiçbir bilgi yok. Bununla birlikte, büyük pazarların önümüzdeki haftalarda, özellikle kilitsiz varyantlarda, güncellemeyi alması bekleniyor.