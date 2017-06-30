LG V30 Kablosuz Şarj Olacak

LG G6 zaten piyasada, bu nedenle LG şimdi V serisi ve LG V30 modellerini üretmek için harekete geçiyor. Yeni sızdırılan bir görüntüye göre cihaz kablosuz şarj ile gelecek ve LG V20‘nin çıkartılabilir arka panel yerine birleşik bir cihaza sahip olabileceğini belirtti.

Görüntüdeki kablosuz şarj bobini orta çerçeveye bağlı, bu yüzden arka panele yerleştirilmeyecektir. Bu, V30’ın kablosuz şarjın çalışmasına izin vermek için cam bir arkalık alacağı anlamına gelir.

Daha önceki söylentilere göre LG V30, OLED panel ile gelecek ve LG’nin ilk iki nesilde uyguladığı çift ekran sistemi yerine sadece bir ekrana sahip olacak. Telefon ayrıca Snapdragon 835 ana kartı ve 4 GB RAM ile çalışacak.