LG V30 konsept render iki ekranlı kızaklı bir telefonu işaret ediyor

Bu size biraz havalı gelebilir. Sıradan tasarımların aksine LG‘nin, LG V30 olacağı düşünülen sızıntı paylaşımcı Evan Blass’ın söylediği tasarım oldukça ilginç ve iddialı görünüyor.

Direkt olarak şöyle denildi: “Bu, LG V30 modeli olan Joan’ın eski moda bir örneğidir. Projenin hala bu yönde gidip gelmediği belli değil”. Birincisi, V30 için çok daha geleneksel bir ön panel tasarımı sunmayı iddia eden bir başka yeni sızıntı mevcut. Bu şekilde, böyle bir tasarımın potansiyelini gerçekleştirmek çok fazla hayal gerektirmiyor.

LG’nin, küçük bir bölümün üstü üzerinde kayan, genişleyen bir klavye gibi (BlackBerry Priv’i düşününce), büyük bir ana ekranı hayal eden öngörüymüş gibi görünüyor. Yine de, tamamen kapalı durumda ikincil panelin küçük bir kısmı görülebiliyor ve muhtemelen V10 ve V20’de kullanılan “ticker” ekran tasarımında bir sonraki evrimsel adım olarak hareket ediyor.

Olduğu söyleniyor, ancak varolan tüm ikinci ekran işlevselliği bozulmadan bırakılacağını ve yalnızca daha ileri inşa edildiğini düşünebiliriz. Diğer muhtemel kullanım örneklerine gelince, Evan, LG’nin keşfettiği bazı seçenekler olduğunu varsayabileceğimiz şeylerin bir kısmını sunacak kadar güzeldi. Ancak diğer örneklere baktığımızda, LG bazı oldukça serin ve derinlemesine uygulama veya senaryo bağımlı kısayollarını ve etkileşimlerini de öngörüyordu.

Son olarak, potansiyel bir gerçek dünya uygulamasının, bir görüntüyü her iki panele de uzatırken iyi ve akıcı görünmesini umuyoruz. Konsept tasarımına ne dersiniz? Eski form faktörlerini canlandırmada, 2017 kıvrımlı, keskin olmayan ve belki de esnek görüntü sıkıntısı yaşamanın bir avantajı olduğunu düşünüyor musunuz?