LG V30 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefonların dev markalarından biri olmasa da yavaş yavaş bu kategoride yer almaya başlayan LG çok uzun süredir yeni seri akıllı telefonları LG G6 ile anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni seri akıllı telefonları için birçok detayı ve en önemlisi de işlemcileri ortaya çıkan markanın amiral gemisi serisini MWC 2017 etkinliğinde tüm özellikleri ile ortaya çıkacağını söylemek gerekiyor. Tüm bunlarla beraber serinin bir başka amiral gemisi modeli olan LG V serisi içinde yeni modeller üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni model ise LG V30 serisi olarak karşımıza çıkacak.

LG V30 Beklentileri Karşılayacak Mı?

LG G6 amiral gemisi serisinden hemen sonra LG V30 serisi ile pazara giriş yapacak olan akıllı telefon belli başlı detayları ise ortaya çıktı.

Geniş Ekranları Yeni Bir Seri

LG V30 akıllı telefonları için ortaya atılan ilk iddialar ekranları konusunda oldu. Bir önceki seri olan LG V20 serisi akıllı telefonlarında yer verdiği 5.7 inç geniş ekran boyutuna karşın markanın bu kez 6 inç seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. Fakat henüz doğrulanmamış olan ekran boyutlarının kavisli mi yoksa düz ekran teknolojisiyle mi birleştirileceği konusu sırrını korumakta. Bunun dışında IPS LCD panel yerine OLED ekranlarında kullanılabileceği de düşünülmekte.

Yeni İşlemciler Bu Modele Saklandı

Gelelim teknik özelliklere. LG G6 akıllı telefonlarında kesin olarak yeni nesil Snapdragon 835 serisi işlemcileri kullanmayacağı netlik kazanan markanın stok sorununu çözerek bu seride yeni nesil işlemcilere yer vermesine kesin gözü ile bakılıyor. Snapdragon 835 serisi işlemcilerle beraber gelecek olan LG V30 akıllı telefonunun haliyle yeni nesil işlemci teknolojileri ile beraber 4K çözünürlük desteği gibi ekstra çözümler sunacağı da düşünülmekte.

RAM Bellek Miktarları Tatmin Eder Mi?

Yeni nesil işlemcilerle beraber artık akıllı telefonun bir sene önceki modelde yer alan 4 GB RAM bellek miktarını da arttıracağı düşünülmekte. Bu konuda LG tarafından yeni seçimin 6 GB Ram bellek olması bekleniyor. İşlemcilerle beraber ne kadar uyum içerisinde çalışacağını düşünecek olursak yeni seri LG V30 akıllı telefonlarının da üst segment üyeleri içerisinde bu özellikleri ile kalıcı bir yer edineceği düşünülüyor.

Kamera Konusunda LG V20 Seviyesi Korunacak?

Bir önceki nesilde çift kamera kullanacak olan akıllı telefonun kamera performansı ise bir hayli beğeni topladığı da ortaya çıkmıştı. Kamera performansı konusunda yılın en iyi akıllı telefonları içerisinde yer alan modelin kamera konusunda elde ettiği bu başarı ile beraber LG V30 serisinde de kamera konusunda aynı başarının devam ettirileceği düşünülüyor. Bu seride yine çift kamera yer alacağı bu kez kameraların 20 MP değerine kadar çıkış yapabileceği de iddialar arasında.

Yeni Nesil Ses Teknolojisi Ve Yeni İşletim Sistemi

Son olarak LG V30 akıllı telefonları için netlik kazanan bir başka detayın telefonun ses sistemi konusu olduğunu belirtelim. Zaten LG G6 serisinde de kullanılacak olan ve oldukça yüksek performanslı bir ses sistemi olan ESS Technologies sistemi Quad DAC birimiyle beraber yeni seride de yer alacak.

Bu konuda oldukça başarılı olacağı düşünülen akıllı telefonun bunun dışında işletim sistemleri konusunda ise Android Nougat ile çıkış yapması fakat daha sonra yeni güncellemeleri alması bekleniyor.

Çıkış Tarihi

Tüm bu özellikleri ile beraber LG G6 akıllı telefonlarından bile daha iyi bir model olacağı düşünülen LG V30 akıllı telefonlarının çıkış tarihi henüz net değil. Telefonların WMC 2017 etkinliğinde de tanıtılmayacağı düşünülüyor. Fakat bu etkinlikle beraber telefonun ne zaman tanıtılacağı ve özellikleri ile ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.