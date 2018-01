LG V30 Plus İnceleme

LG V30 Plus standart LG V30‘dan daha büyük ve yüksek kaliteli müzik dosyalarını dinlemek için daha iyi bir telefon. V30 Plus gerçekten de sadece 128GB depolama alanına sahip basit bir telefon değildir. Kutuda bulunan oldukça iyi bir kulaklık ile birlikte 64GB olan V30‘dan yaklaşık 100 $ fazla bir fiyata sahiptir.

Testlerde LG V30 Plus ile muhteşem indirme hızları yakaladık ve 4×4 MIMO sinyal gücünün fark yarattığını söyleyebiliriz. Bu V30 Plus‘ı en iyi kablosuz hızları isteyen kullanıcılar için özel bir tercih yapacaktır.

LG V30 Plus Başlıca Teknik Özellikleri

Gigabit Sınıfı LTE

Uzun ömürlü sağlam tasarım

6 inç QHD + FullVision OLED Ekran

Gerçek Cam Lensli çift 16MP/13MP Geniş Açılı Arka Kamera

Sinematik Video Kayıt Modu

Graphy

Hi-Fi Video Kaydı

32-Bit Hi-Fi Quad DAC

IP68 Toza ve Suya Dayanıklılık

Google Assistant

Kablosuz şarj etme

Qualcomm® Snapdragon 835 İşlemci

Android 7.1 Nougat

128GB Dahili Bellek

Bluetooth 5.0

Daha ayrıntılı teknik özellikler için LG V30 Plus Özellikleri sayfasına gidebilirsiniz.

Daha Fazla Müzik İçin Daha Fazla Depolama Alanı

LG V30 Plus ile ilgili hemen hemen her şey için LG V30 özelliklerine bakabilirsiniz. Çünkü V30 Plus birebir aynı görünüyor ve aynı hissettiriyor. Aradaki fark depolama, daha iyi modem gücü ve birlikte verilen kulakiçi kulaklıklar denebilir. Ayrıca pili ayrıca test ettik 8 saat 29 dakika boyunca LTE açıkken dayandı. Çok başarılıydı.

Telefonun yine bir microSD kart yuvası var. Eğer gerçekten deli iseniz dahili alan ile birlikte 500GB’ın üzerinde kullanılabilir alan için yeni SanDisk Ultra 400GB microSD kartını takabilirsiniz. Çünkü telefon bunu destekleyebiliyor.

DAC’leri önemseyen kişiler çoğunlukla en iyi kalitede ses dosyalarını dinler. Bunlar da çok büyük olabilir. Beş dakikalık bir 192/24 FLAC dosyası 200 MB’a kadar çıkabilir. Yüksek kaliteli kulaklıkları ile gelen bir telefonda 500 GB’a ulaşmanız, büyük bir müzik arşiviniz varsa gerçek bir fark yaratabilir.

Hi-Fi Quad DAC Nedir?

LG V30 Plus Hi-Fi Quad DAC özelliği ile telefonunuzdan canlı performans dinler gibi şarkılar dinleyebileceksiniz. Olduğu gibi zengin, eksiksiz seslerle müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Her bir bass ve tizi yakalamanızı sağlayan bu ses özelliği ile şarkıların gerçek kalitelerini keşfedin.

F1.6 Kristal Lens

Pek çok insan net ve parlak fotoğraflar çekebilmek için ışığı kullanır. LG V30 Plus F1.6 kristal lensi ile düşük ışıklarda dahi kaliteli çekim yapma özelliğini barındırır. Fotoğraf kalitelerini gözle görülür şekilde arttıran V30 Plus‘ın kristal lensleri ile her ortamda mükemmel çekimler yapabilirsiniz.

Cine-Video Modu

Cine Video Modu ile siz de gerçek bir film kalitesinde videolar çekebilirsiniz. Canlı renkler ve yüksek dinamik aralıkları sunabilen bu mod sadece LG V30 Plus’a özeldir. LG-Cine LOG profili ve HDR10 sensörü size gerçek bir sinematik çekim olanağı yaratır.

Daha İyi Kablosuz Ağ İndirme Hızı

V30 Plus 4×4 MIMO ile satılan nadir telefonlardan biridir.

4×4 MIMO; herhangi bir ağ kanalında potansiyel bant genişliğini iki katına çıkarmak için telefonda kullanılan sinyal gücünü iki katına çıkarır. Öncelikli olarak indirmeleri hızlandırmak için kullanılır. Ayrıca genel olarak sinyal gücünü de zamanla artırma eğilimi gösterir.

Ancak hala 4×4 MIMO’suz olmalarına rağmen daha iyi modemler var. Bu yılın başında yayınlanan en hızlı mobil ağlar testlerinde, New York’ta bir Galaxy S8 ile kablosu internet ağında elde ettiğimiz en hızlı indirme hızı 81 Mbps civarındaydı. Ancak V30 Plus‘ın en iyi kablosuz indirme hızını sunacağından eminiz.

Karşılaştırmalar ve Sonuçlar

LG V30 en sevdiğimiz telefonlardan biridir. Çünkü geniş açı kamerası diğer akıllı telefonlarda bulduklarınızdan çok farklı bir bakış açısı sunuyor. Bütün bir sahneyi ya da bütün alanı yakalamaya çalışıyorsanız V30 sizin için bu ileri teknolojiyi sunabilen akıllı telefon.

V30 Plus V30‘un diğer bir cazibe noktası olan ses kalitesi ile ön plana çıkıyor. LG’nin özel DAC teknolojisi ile V30 Plus ses dosyalarınız için mümkün olan en iyi kaliteyi sunuyor. V30 Plus‘ın diğer özellikleri V30‘larla aynı olduğu göz önüne alındığında, Samsung Galaxy Note 8‘i Android telefon dünyasında tercih etmemize sebep oldu. Note 8 daha iyi bir ekrana, daha düşük ışıkta daha düşük kamera performansına ve daha iyi pil ömrüne sahiptir. Bu arada Samsung Galaxy S8 şu anki teknolojilere göre bizim genel Android tercihimizdir. Çünkü bu telefonlardan 200 $ daha ucuz ve yaptıklarının çoğunu o da sunuyor.