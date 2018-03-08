LG V30s ThinQ ve V30s Plus Ne Kadar? İşte Şaşırtan Fiyatı!

LG V30s ThinQ ve V30s Plus kendi ülkeleri olan Güney Kore’de piyasaya sürülüyor. Sonunda fiyatlandırma detayları da ortaya çıktı. Güney Koreli meraklılar şimdi sipariş verebilirler, kargo gönderileri ise yarın başlayacak.

6GB RAM ve 128GB depolama kapasiteli temel model 1.048.300 KRW, 6GB / 256GB kapasiteli Plus modeli ise 1.097.800 KRW’dir. Bu ücretler sırasıyla 820 $ ve 975 $ oluyor. Tabii ki diğer ülkelerde vergiler nedeniyle ülkeye göre farklılıklar görülecektir. Fiyat olarak neredeyse iPhone X ile yarışan bir etikete sahip olması herkesi şaşırttı. Bakalım nasıl bir talep ile karşılaşacaklar.

Ekstra belleğin ve yeni renk seçeneklerinin yanı sıra, yeni V30s modelleri da LG‘nin AI markası olan ThinQ özelliklerine sahip. Yeni S modelindeki kamerayı eski V30 ile karşılaştırdık ve açıkçası burada büyük bir değişiklik olmadığını gördük.

Yine de mevcut LG V30 kullanıcıları 9 Eylül’de ThinQ özellikleri olan AI kameralar da Q Objektif ve Q Voice ile alakalı bir güncelleme alacaklar. Ancak bu süre bir hayli uzun bu yüzden beklemek istemeyenler yeni ThinQ modellerine yönelebilirler.

LG yeni telefonları ile kamera konusunda Samsung Galaxy S9 ile yarışmak istiyor. Ancak AI özelliklerinin güncellenerek daha ne kadar iyileştirileceği henüz belli değil. Bu yüzden AI ile alakalı güncellemeler bu yeni modellerin kaderini belirleyecek diyebiliriz.