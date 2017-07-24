LG V30’un sızan arka paneli bize bazı özellikleri gösteriyor!

LG V30 ön cephesi hakkında pek çok spekülasyon var ama bu aralar arkasını daha sık görüyoruz. Bir kılıf üreticisi veya bir CAD tasarımına dayalı bir render görüntü, ikili kamera ve bazı detayları bizlere sunuyor.

Arkaya monteli parmak izi okuyucusu ve çift kamera sistemi net bir şekilde belli oluyor. Çift kamera kurulumunun hemen yanında ise LED flaş ve Lazer otofokus modülü yer alıyor. Bu panelin altında kablosuz bir şarj bobini de yer aldığı tahmin ediliyor.

LG V30‘u 31 Ağustos’ta IFA’da göreceğiz. Bu tarihe kadar eminiz ki cihazın pek çok gerçek görüntüsünü sizlerle paylaşacağız.