LG yeni akıllı telefon modellerinde önemli sistem değişiklilerini kullanıma sundu. Özellikle yeni seri akıllı telefonlarda kullanılan ekran teknolojisi bir hayli ilgi çekti. LG G6 serisinde yaptığı yanlışları tekrarlamaması adına LG G7 modelinde çok önemli değişiklikler yapan markanın, ekran kısmında kullanmış olduğu çentik alanı ve benzeri teknolojilerde bir hayli ses getirmeyi başardı. LG G7 serisinde sunulan sistemlerin şimdilik oldukça beğeni topladığını söylemek mümkün. Şimdi ise dikkatlerin çevrildiği kısım LG V35 ThinQ akıllı telefonları oldu.

Bir başka amiral gemisi serisi olacak olan LG V35 ThinQ akıllı telefonlarında da yine benzeri sistemlere yer verildiği belirtiliyor. Daha önce telefonların taslak görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra şimdi ise LG V35 ThinQ modelinin ekran teknolojisi konusunda bilgiler ortaya çıktı.

LG V35 ThinQ Ekranlarında İlginç Detaylar Olacak?

Gelen tüm bilgilere göre yeni akıllı telefon modellerinin ekran kısmında OLED tercihi dikkat çekecek. OLED panelin kullanılmasının yanı sıra yeni akıllı telefonların özel bir çentik alanı bölümü kullanması da bekleniyor. LG G7 akıllı telefonlarında kullanılan çentik alanına benzer bir alan kullanılması ise beklenmiyor. LG V35 ThinQ modelinde daha çok Samsung’un sonsuz ekran teknolojisine benzeyen bir sistem bekliyoruz.

Samsung’un sonsuz ekran modelinin benzeri bir sistemle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun dışında yeni telefonların çerçevesiz olarak geleceği konusunda da bilgiler var. Ekran kısmının yanlardan ve alt kısımdan tamamen çerçevesiz bir model olacağından söz ediliyor. Ekran konusunda son iddia ise parmak izi sensörleri konusunda. Ekrana gömülü parmak izi sistemini kullanması beklenen LG V35 ThinQ akıllı telefonları hakkında şimdilik ortaya çıkan bilgiler bu şekilde.

Daha önce paylaşılan taslak görüntülerinden sonra ise tasarım konusunda da bazı bilgiler elde ettiğimizi söylemek gerekiyor. LG V30 modelinin tasarımına neredeyse birebir olarak benzeyen bir tasarıma sahip olacağı ve yan yana çift kamera kullanacağından söz edilen yeni akıllı telefonların, arka kapak tasarımında da hemen hemen aynı tasarıma yer verilecek.