LG G7 akıllı telefonlarının tanıtımının hemen arkasından LG’nin bu alanda alışkanlıklarını değiştirmeye başladığını gördük. Yeni akıllı telefon modelinin tanıtılmasının hemen ardından, yapay zeka sistemleri başta olmak üzere özel sistemlerde ortaya çıkmıştı. Hem kamera kullanımı konusunda hem de teknik kısımda amiral gemisi akıllı telefonlarına yakışır özelliklerle öne çıkan modelin hemen ardından, markanın bir diğer akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalara başladığı da ortaya çıktı. Bu yeni modelin ise LG V35 ThinQ akıllı telefonları olması bekleniyor. Son olarak Amerika sertifikalarında ortaya çıkan LG V35 ThinQ akıllı telefonları için beklenen özelliklerde ortaya çıktı.

LG V35 ThinQ Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Sertifika onayları sırasında ortaya çıkan özelliklere göre LG V35 ThinQ akıllı telefonları, LG G7 serisinde dikkat çeken özellikler benzer özelliklerle beraber gelecek. Buna göre telefonların 6 inç ekranla beraber gelmesi bekleniyor. 6 inç ekran panellerinin ise OLED ekran teknolojisinde gelmesi ve çözünürlük değerinin de 2K gibi bir değerde olması olası gibi gözüküyor.

Yapılan sertifika başvurularında da bu özelliklerin doğrulandığını söylemek gerekiyor. Ekran konusunda detaylanan bu özelliklerin dışında teknik kısımda da önemli detayların netlik kazandığı görülüyor. Öyle ki aynı sertifikalara göre LG V35 ThinQ modeli içerisinde yeni işlemci serisine yer verilecek. Snapdragon 845 işlemcilerini kullanan akıllı telefonun, RAM bellek kısmında ise 6 GB gibi bir seçimin yapılması olası gibi gözüküyor.

Hem işlemci kısmında yeni amiral gemisi serisini destekleyecek olan marka hem de 6 GB RAM bellek miktarıyla beraber amiral gemisi performansını ortaya koyacaktır. Bunun dışında yeni modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen kablosuz şarj gibi artılarla beraber gelmesi beklenen LG V35 ThinQ akıllı telefonlarının tanıtımı sonrasında tüm detayları sitemizden aktaracağız.