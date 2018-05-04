LG V35 ThinQ Teknik Çizimleri Ortaya Çıktı!

Geçen ay LG V35 ThinQ adında bir telefonun geleceğini sizlere söylemiştik. Telefon, LG V30‘un küçük bir güncellemesi olarak gelmesi bekleniyor.

Android Headlines’dan gelen son bilgiler diğer amiral gemisi G7 ThinQ’nun taşıyıcıya ulaşmaması nedeniyle cihazın “AT & T’nin LG telefonu” olarak adlandırılacağını söylüyor. Ortaya çıkan bilgilere V35 ThinQ‘yu gösteren iki render eşlik etti.

Gördüğünüz gibi yeni telefon mevcut V30S ThinQ‘dan farklı olmayacak. Tek farkın geniş açılı kamera olması bekleniyor. 13 MP’lik bir sensör yerine 16 MP sensöre sahip olması bekleniyor. Diğer her şey aynı olacak. QHD + çözünürlük ile 6 inç OLED FullVision ekran, Google Lens desteği ve Dört DAC ses. LG V35 ThinQ, “bu yaz” Yeni Platinum Gri ve Siyah renklerde görünecek ve 2018 sonbaharında gerçekleşmesi beklenen LG V40’ın da önünü açacak.