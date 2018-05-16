LG V35 ThinQ Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Bir önceki ay Android Headlines sitesi LG V35 ThinQ akıllı telefonunun geliştirildiğinin haberini yapmıştı. Ancak telefonun özellikleri bir türlü ortaya çıkmadı.

Bugün LG V35 ThinQ ürününün sızan teknik özellikleri resmen yayınlandı. V35 ThinQ‘nun Güney Kore şirketin Snapdragon 845 SoC kullanacak ikinci telefonu olacağı söyleniyor.

LG bu ay G7 ThinQ‘yu 2018’in ilk amiral gemisi telefonu olarak piyasaya sürdü. Şimdi de söylentiler V35 ThinQ‘un teknik özelliklerini bizlere gösteriyor. Sızdırılan özellikler sayfası V35 ThinQ modelinin FHD+ 2880 x 1440 piksel çözünürlükte 6 inçlik FullVision OLED ekrana sahip olduğu ortaya çıkarıyor.

LG V35 modelinde Snapdragon 845 SoC, 6 GB RAM ve 128 GB‘lik bir dahili depolamanın buluşması bekleniyor. G7 ThinQ gibi V35 ThinQ‘nun da Android 8.1 sürümünde gelmesi bekleniyor. 3000mAh bataryadan güç alan yeni model LG G7 ThinQ‘dan 300mAh daha küçük bataryaya sahip.

Fotoğraf konusunda bir çift 16 megapiksel kameraya sahip olacak telefonun daha önceki bir raporunda LG G7 ThinQ modelinde bulunan çift kameralara sahip olacağı söylendi. Ayrıca LG G7 ThinQ‘da bulunan 8 megapiksellik ön kamera bu yeni modelde de bulunacak. LG V35 ThinQ‘nun son zamanlarda sızan bazı söylentileri tasarımının G7 ThinQ gibi çentikli bir ekrana sahip olmayacağını ve V30S ThinQ telefonuna benzeyeceğini gösteriyor.

V35 ThinQ modeli Federal Communications Commission (FCC) tarafından onaylanmıştır ve aynı zamanda Rusya’daki bir eşdeğer kuruluş tarafından da onay almıştır. Bu haberimizde malesef LG V35 ThinQ‘nun lansman tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen G7 ThinQ‘nun yonga seti, çift arka kamera ve ön kamera gibi özelliklerini ödünç aldığı için Güney Koreli şirketin yeni modeli yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya süreceğini tahmin ediyoruz.

Bazı raporlar ise telefonun Ağustos ayında resmen tanıtılabileceğini iddia ediyor. Firmanın ayrıca V40 (Storm kod adlı) amiral gemisi telefonu üzerinde çalıştığı söylentileri de var. LG V40 modelinin de bu yıl sonbaharda tanıtılması bekleniyor.