G6 modelinde yaşadığı sorunlar ve aldığı eleştirilerden sonra, akıllı telefon dünyasına yeniden giriş yapmak isteyen LG, G7 serisi amiral gemisi akıllı telefon modeliyle beraber nispeten istediğini aldı. Haliyle yeni modellerinde de aynı yapıyı devam ettirmek isteyen markanın, bu kez LG V40 ThinQ modelini aynı farklı sistemlerle sunacağı konusunda bilgiler ortaya çıktı.

Daha önce paylaştığımız gibi bu modelde tam olarak 5 kamera kullanılması bekleniyor. 3 kamera arka kısımda 2 kamera ön kısımda bulunduracak olan yeni akıllı telefonların ne zaman satışa çıkacağı konusunda da net bilgiler ortaya çıktı.

LG V40 ThinQ Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok kısa bir süre önce 5 kamerasıyla geleceği ortaya çıkan yeni modelin, çıkışı için çok beklemek gerekmeyecek. İddialara göre telefonun 5 Ekim itibariyle satışa çıktığını görmek mümkün olacak. 5 Ekim itibariyle ilk olarak Güney Kore’de yeni modellerin satışta olması bekleniyor.

5 Ekim gibi bir tarihte satışa çıkacak olması, yeni modelin tanıtımının ise Eylül ayı içerisinde yapılacağının en büyük göstergesi. Net tarihler belli olmasa da Eylül ayı içerisinde tanıtımı görmek mümkün olacak gibi duruyor. Zaten yeni seri akıllı telefonların 2018 yılı içerisinde tanıtılması beklenen bir durumda.

Tanıtım tarihi dışında LG V40 ThinQ modeli için yeni özellik detayları da var. Özellikle bu modelin içerisinde yer alacak yapay zeka sisteminin çok konuşulması bekleniyor. Bunun dışında ekran kısmında ise OLED ekran kullanılacağı ve %90’ın üzerinde bir ekran gövde oranına yer verileceği iddiası var.

Snapdragon 845 modeli işlemcileri göreceğimiz telefonun, 20 MP + 16 MP + 13 MP kameralarının bulunacağı da yine son iddialarla beraber ortaya çıkan detaylar arasında. Bu detayların dışında yeni akıllı telefonların fiyatı ya da RAM bellek miktarları için herhangi bir detay ortaya çıkmış değil. Muhtemelen bu özellikler içinde amiral gemisi modellerinde yer alan sistemleri görmek mümkün olacak.

Öyle ki zaten LG V40 ThinQ akıllı telefonlarının aynı dönemde rakipleri Note 9 ve yeni iPhone modelleri olacak. Bu nedenle telefonun daha düşük bir sistem sunması beklenmiyor. Aksine markanın bu rekabetin içinde olması için çok daha dikkat çekici adımlar atması bekleniyor. 5 kameralı bir model göreceğimizi duyduğumuz ilk an zaten bu konuda bilgiler netlik kazanmaya başlamıştı. Tanıtım sonrasında yeni modellerin sürprizlerini göreceğiz.