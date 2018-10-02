LG V40 ThinQ İle Kolayca Sinema Grafikleri Oluşturabilirsiniz

LG 3 Ekim’de resmi hale gelecek olan V40 ThinQ akıllı telefon için ürün tanıtımı kampanyasını sürdürüyor. Böylece telefonun duyurulmasını çok uzun bir süre beklemenize gerek kalmayacak. Ancak şirket V40 ile tanışmanıza neden olacak yeni bir özelliği bugün ortaya çıkardı.

Bu özellik sinema çekim olarak adlandırılıyor. Sinema grafiklerini kolayca oluşturmanızı sağlayan bir kamera moduna sahip olacak. Açıklamak gerekirse bunlar GIF‘ler gibidir. Ancak görüntünün sadece belirli bir kısmı hareket ederken diğer kısımlar aynı fotoğraf olarak kalabiliyor. Yani tamamen sizin isteğinize bağlı olarak ayarlanıyor. Onları resim ve video arasında bir karışım gibi düşünebilirsiniz.

V40 ThinQ‘da kamera uygulamasında Sinema Çekim modunu seçerek ardından üç saniyelik küçük bir video çekmek için Kaydet düğmesine basmanız yeterli olacak. Üç saniye video döngüsüne sahip olmayı veya ileriye veya geriye doğru sıçrama yapmayı deneyebilirsiniz. Sonuç 1080p MP4 film dosyası veya GIF olarak paylaşılabilir. Bunlar telefonda canlı duvar kağıtları olarak da ayarlanabilir. İşte birkaç örnek:

Sinema Çekim modunda üç saniyelik videoyu çektiğinizde, yukarıda belirtilen düzenlemeleri gerçekleştirmeniz gerekeceğini unutmayın. Bu arada, düşük ışık durumlarında hiçbir şeyin kaydedilmediğina dair hata mesajı alabilirsiniz.

Sinema Çekim bir tanesi standart, bir geniş açılı ve bir telefoto yakınlaştırma objektifi olan LG V40 ThinQ‘nun arka kameralarının üçü ile çalışıyor. Bu yıllar boyunca Nokia Lumia akıllı telefonlarının öne çıkan bir özelliğiydi. Şu anda Moto Z3 Play de bunları oluşturma özelliklerine sahiptir.

Bu fonksiyonun (bir hile olarak adlandırmayın) diğer mobil telefon üreticilerine takılmaması ilginçtir. LG Sinema Çekim’i şirketin ayırt edici bir özelliği olarak vurgulamakta oldukça kararlı görünüyor. Bu yüzden ne kadar başarılı olacağını göreceğiz.