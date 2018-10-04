Uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi modeli LG V40 ThinQ akıllı telefonları tanıtıldı. Özellikleri ve tasarımı bir hayli dikkat çeken yeni seri akıllı telefon, kamera sistemiyle de fark yaratmayı başardı. 5 kameralı bir akıllı telefon olmasının yanı sıra mevcut teknolojileri de bir hayli konuşulacak olan yeni serinin detaylarından söz edelim. Öyle ki bu kez Samsung ve Apple’a ciddi bir rakip geldi demek yanlış olmayacaktır.

LG V40 ThinQ Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefon tasarımı, bu zamana kadar sızıntılarda ortaya çıkan detaylardan çok farklı değil. Telefon tasarım kısmında 3 arka kamerayla geliyor. Yan tana sıralanmış olan 3 arka kameranın hemen altında parmak izi sensörleri var.

Oldukça geniş bir kamera alanı kullanan telefon, ön kısımda ise yine oldukça geniş bir ekrana yer veriyor. Telefonun uçtan uçak ekranını çentik alanı destekliyor. Çentik alanında ise iki farklı kamera bulunduğunu belirtelim. Yani toplamda bu modelde 5 kamera bulunuyor.

LG V40 ThinQ Ekran

Ekran özellikleri kısmında da yine alışkın olduğumuz detaylar var. 6.4 inçlik OLED bir ekran kullanan LG V40 ThinQ akıllı telefonu, 1440 X 3120 piksel gibi oldukça yüksek bir çözünürlük değeriyle beraber geliyor. 19.5: 9 ekran oranıyla da fark yaratan serinin, şu ana kadar en büyük ekranlı LG modellerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın kullanım alanı oldukça geniş.

LG V40 ThinQ Teknik Özellikler

Amiral gemisi özelliklerini yansıtan LG V40 ThinQ akıllı telefonlarının rakiplerinden geri kalmayacak özellikleri var. Snapdragon 845 işlemcilerini kullanan yeni seri 6 GB RAM bellek miktarına sahip ve 64 GB dahili hafıza kullanıyor.

LG V40 ThinQ için beklenen teknik detaylar zaten bu şekildeydi. Telefonların sistem olarak eski seriye göre çok daha başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Batarya kısmında da 3.300 mAh gibi bir kapasite sunulması, bu alanda nasıl bir değişim olduğunu gösteriyor.

LG V40 ThinQ Kamera

Kamera özellikleri şimdiye kadar gördüğümüz en yetenekli LG akıllı telefonuyla karşılaştığımızın göstergesi. ThinQ Al kamera özellikleriyle güçlendirilen kameralar, yapay zeka artısını özel modlar ile kullanıyor. Üçlü önizleme modu gibi modlarla çekim kalitesini en yükseğe taşıyan kameraların, arka kısımda 12 MP + 16 MP + 12 MP şeklinde sıralandığını da ekleyelim.

Ana kamera G7 modeline göre %40 daha büyük ve f/1.5 diyafram açıklığına sahip. Bunun yanında geniş açı kamerası ise 107 derecelik bir görüş açısı sunuyor ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Telefoto kamerası ise özel portre modlarıyla beraber geliyor ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kısımda ise 8 MP + 5 MP değerinde güzellik modlarının bulunduğu iki kamera var.

Hızlı şarj artısı, yapay zeka desteği, IP68 sertifikası, boombox ses teknolojisi gibi artıları da bulunan LG V40 ThinQ fiyatı ise 980 dolar olarak açıklandı.