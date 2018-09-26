LG V40 ThinQ‘nun Üç Ekim resmi duyurusu için açıklama beklenirken, yakın zamanda piyasaya sürülecek olan telefonun yeni bazı dikkat çeken ayrıntılarına ulaşıldı.

Bir ay önce ortaya çıkan CAD, V40‘ın arka tarafına üç kamera ve çentik eklenecegi öne sürülen sızma haberinin bu görüntüyle de kanıtlanmış olduğunu ileri sürdü.

Çoğu telefon konusunda internete sızdırdığı bilgilerle tanınan Evan Blass‘ın yaptığı açıklamaya göre yan çerçevede, muhtemelen Google Asistan olarak kullanılan fazladan bir tuşun varlığı hakkında bilgiler vermişti. Bu tahmini LG G7 ThinQ üzerinde oldu ve üzerine de gerçekleşmişti ve şirketin son zamanlarda AI ile çalışmalar yaptığını bildiğimizden dolayı, başka sürprizlere de hazır olmalısınız. Çentikle ilgili olarak, medya görüntülerinde ince siyah bir şeritle gizleniliyor, ancak üzerinde bulunan işaretler orada olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Resmi etkinliğe kadar birkaç gün daha var, bundan dolayı arka kısımda bulunan tüm kameraların ne anlama geldiğini ve ne için kullanıldığını çok yakın zamanda öğreneceğiz. Klasik LG tarzında, kameralardan biri geniş açılı çekimler için kullanılıyor olabilir. Bir diğeri düzenli bir görüş alanı sunarken, üçüncü kamera ise uzağı daha iyi çekebilen bir kapasiteye sahip özellikten olduğu düşünülebilir.