LG, yeni akıllı telefonları için çalışmalarında sona yaklaştı. Markanın yeni akıllı telefonlarını kısa süre içerisinde tanıtıma çıkarmasını bekliyoruz. 3 Ekim tarihinde, yani bir hafta sonra resmi olarak tanıtılacak olan akıllı telefonların, tanıtım videoları da paylaşıldı. Yeni akıllı telefonların tanıtım tarihini kesinleştiren yeni video, çok önemli detayları da ortaya çıkarıyor. Özellikle LG V40 ThinQ kameraları konusunda bilgi veren videoda, başrol oyuncusu da yine kameralar.

LG V40 ThinQ Tasarımı Nasıl Olacak?

Videoya baktığımız zaman LG V40 ThinQ akıllı telefonlarının 5 kameralı bir model olacağını görüyoruz. Arka kısımda 3 arka kameraya yer verecek olan telefonun, ön kısımda ise çift ön kamera kullandığını görme mümkün olacak.

Henüz kameraların özelliklerinin neler olacağı konusunda çok fazla bir bilgi yok ancak 5 kameralı bir akıllı telefon göreceğimiz böylelikle kesinleşmiş oldu. Bunun dışında LG V40 ThinQ akıllı telefonlarının teknik özellikleri için de yeni bilgiler var.

Buna göre LG V40 ThinQ akıllı telefonları 6.4 inç bir ekranla beraber gelecek. Geniş bir üst çerçeve ile gelecek olan ekran kısmında kavisli yapının öne çıkması bekleniyor. 3120 X 1440 piksel çözünürlük değerine sahip olacak olan ekran, OLED teknolojisinde gelecek.

Teknik özellikler kısmında ise amiral gemisi modellerinde göreceğimiz özellikler karşımıza çıkacak. Snapdragon 845 model işlemciler ve 6 ile 8 GB RAM bellek kullanan iki farklı modelle beraber gelecek telefon, 128 GB gibi depolama alanına da sahip olacak.

8 ve 5 MP değerinde ön kamerası ile 12 MP + 16 MP + 8 MP üç arka kamerası da bulunacak olan telefonlar, fiyatı ya da çıkış tarihi kısmında bir bilgi yok. Muhtemelen yeni akıllı telefonların fiyat kısmında LG G7 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Satışların hemen başlayıp başlamayacağı kısmında ise bir bilgi söz konusu değil. Tüm bunları 3 Ekim sonrasında ortaya çıkması bekleniyor.