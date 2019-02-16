LG V50 ThinQ 5G Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

LG, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek olan MWC 2019’da en az iki yeni telefon tanıtacak. Birkaç hafta önce sızan bilgilere göre bunlar LG G8 ThinQ ve şirketin ilk 5G destekli akıllı telefonu olan LG V50 ThinQ.

Genel olarak LG G8 ThinQ hakkında sızıntı haberler bir süredir yayınlanıyordu. Hatta telefonun genel olarak bütün özellikleri neredeyse sızdırıldı. Bugün ise yeni bir teknik çizim, ilk defa V50 ThinQ’nun neye benzediğini ortaya çıkardı.

Teknik çizim bu sabah Evan Blass (@evleaks) tarafından paylaşıldı. LG V50 ThinQ modeli, G8 ThinQ’dan çok daha geniş ve daha büyük bir ekrana sahip gibi görünüyor.

Ancak her ne kadar duvar kağıdı çentiği gizlese de, akıllı telefonda çentik var. Çentik ise ön tarafa bakan iki selfie kamerasını ve muhtemelen Face Unlock desteği bulunan bir sensörü barındırıyor.

LG V50 ThinQ for Sprint 5G pic.twitter.com/TNLQsYPgPS — Evan Blass (@evleaks) February 16, 2019

Duvar kağıdı, aynı zamanda çenenin kalınlığını da gizliyor. Hoparlör için görünür bir delik bulunmuyor. Bundan dolayı V50 ThinQ’nun, sesi dışarı vermek için ekranı kullanan G8 ThinQ’in Crystal Sound OLED teknolojisi ile geleceğini düşünülüyor.

LG V50 ThinQ arka panelinde üçlü kamera kurulumuna sahip. Üç olduğunu sadece görüntü de görünüyor. Telefonun ön profilinin altında bir tane daha olduğu düşünülüyor.

Sensörler, LED flaş ile birlikte yatay olarak düzenlenmiştir. Kameraların altında bir parmak izi sensörü var. Telefonun ismi de bunun hemen altında yer alıyor. LG’nin gümüş renkli logosu telefonun altında yer alırken, üst kısmında sarı 5G logosu bulunmaktadır.