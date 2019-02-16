Akıllı telefon sınıflarını yenilemek üzere olan LG, bir yandan yeni G serisi amiral gemisi akıllı telefonları için çalışmalar yapıyor bir diğer yandan ise V serisinin yeni üyesi için çalışmalar yapıyor. Şu ana kadar markanın G serisi akıllı telefonları için belli başlı detayların ortaya çıktığını ve tasarım çizgilerinin netlik kazandığını gördük. G serisi akıllı telefonların sonrasında ise bu kez V serisi akıllı telefonlar ortaya çıktı. LG V50 ThinQ akıllı telefonları için ilk paylaşımı Evan Blass yaptı. Ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni akıllı telefonların tasarımının nasıl olacağını göstermiş oldu.

LG V50 ThinQ Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan yeni görsellere göre LG V50 ThinQ akıllı telefonlarının tasarımı çok etkileyici olacak. Ön kısımda küçük bir çentik alanı göreceğiz. Bu çentik alanının içerisinde çift ön kamera bulunduğunu ekleyelim.

Çift ön kameranın nasıl bir etki yaratacağı tartışılır ancak çentik alanının küçültülmesi güzel bir tercih olacak gibi duruyor. Bunun dışında kalan kısımlarda ise yine geniş ekran göreceğiz. Hem üst kısımda hem de alt kısımda geniş ekranın kullanıldığı akıllı telefon, arka kısımda da gözle görülür fark yaratan bir tasarımla gelecek.

Görsele göre LG V50 ThinQ arka kapak kısmında 3 arka kamera içerecek. Kameraların her biri kendi kamera alanına sahip olacak. Kameraların hemen yanında ise flaş ışığı bulunacak. Yan yana kamera dizilimini göreceğimiz akıllı telefonun kameralarının hemen altında ise parmak izi sensörleri yer alacak. Diğer V modellerine benzer bir tasarım gelecek gibi duruyor olsa da güzel farklar söz konusu. Mesela kamera alanlarının ayrı tutulması, siyah kasa üzerinde çok şık bir görüntü elde edilmesini sağlamış.

Paylaşılan görsellerde dikkat çeken bir başka detayımızın ise 5G desteği olduğunu ekleyelim. Ünlü isim tarafından paylaşılan görsellerde telefonların 5G destekli olacağı vurgulanıyor. 5G desteğinin tam olarak nasıl ayrıcalıklar sunacağını ise tanıtımın hemen sonrasında görmek mümkün olacak.

Diğer teknik özellikler için de şu an konuşmanın erken olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen G serisinin yeni üyesinden sonra LG V50 ThinQ gündeme gelecek. Fakat tahminlere göre bu serinin içerisinde Snapdragon 855 serisi işlemciler yer alacak. Yapay zeka destekli kameralarla desteklenmesini beklediğimzi telefonların 6.4 inçlik bir ekran panelinin olacağı iddiası var.