LG V50 ThinQ Tanıtım Tarihi Netlik Kazanıyor!

Önceden yayınlanan raporlara göre LG, 5G destekli bir akıllı telefon üzerinde uzun süredir çalışıyor. Hatta Şubat’ta düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresinde, 5G destekli LG V50 ThinQ modelini tanıtabilir, söylentisi son zamanlarda öne çıkan haberler arasında yer alıyordu.

Süre zarafına baktığımızda Samsung‘un 5G destekli ilk modeli olan Galaxy X akıllı telefonundan daha erken bir süre. Şirket 24 Nisan’da Barselona’da düzenlenecek olan bir etkinlikte, LG G8 ThinQ ve LG V50 ThinQ modellerini tanıtacaklarını açıkladı.

LG, ilk defa G ve V serisi amiral gemisi telefonlarını bir arada piyasaya sürecek. Rapora göre şirket, G8 modeli için 4G LTE bağlantısını seçerken, V50 ThinQ modeli için 5G destekli teknolojiyi benimseyecek.

LG V50 akıllı telefonuun özellikleri arasında 6 inçlik bir ekran, Snapdragon 855 ve 4000mAh batarya kapasitesinin olacağı ifade edildi. Ayrıca şirket, telefonun herhangi bir ısınma probleminin üstesinden gelmesi için su soğutmalı soğutma ünitesi ve buhar haznesi teknolojilerinin kullanılacağını onayladı.

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V50 ThinQ 5G modelinin Mart ayında Kuzey Amerika ve Avrupa’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. V50 ThinQ 5G fiyat olarak ise yaklaşık 1.168 dolar ile yaklaşık 1,349 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda LTE destekli G8 ThinQ, daha genel kapsamda küresel pazarı hedefliyor.

LG Electronics’in G ve V serisini aynı anda tanıtması, şirketin mobil iletişim bölümünün hayatta kalması için önemli adım olduğunun göstergesi. LG Electronics yetkilileri, “Global 5G akıllı telefon pazarında liderlik etmeye hazırız ve bunu uzun süredir titizlikle hazırladık.” diyerek sözlerini noktaladı.

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