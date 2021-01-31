Ana Sayfa Akıllı Telefon LG Velvet 5G, Android 11 Güncellemesi Alıyor!

LG Velvet 5G, Android 11 Güncellemesi Alıyor!

LG yeni akıllı telefonu Velvet 5G için yeni bir Android 11 güncellemesi yayımlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

-

0
LG Velvet

Güney Kore’li LG, geçtiğimiz ay Velvet 5G için Android 11 beta sürümünü yayımlamıştı. Şirket şimdi ise yeni modeline Android 11‘in kararlı güncellemesini sunmak için testler yaptı ve cihaz bütün testleri sorunsuz geçti.

Bunun üzerine firma ilk güncellemeyi Güney Kore pazarındaki kullanıcılara göndermeye başladı. G900N2C yazılım sürümüyle gelen güncelleme 2.2 GB boyutuna sahip.

Yeni güncelleme ile Velvet 5G, yeni bir kullanıcı arayüzüne ve Android 11‘in diğer özelliklerine kavuşuyor. Şuan için sadece Güney Kore’de yayımlanan güncelleme ilerleyen günlerde küresel olarak yayılması bekleniyor.

LG Velvet 5G, 6.8 inç 1080×2460 piksel OLED bir ekrana sahip. Cihazın içerisinde 6 / 8 GB RAM ve Snapdragon 765G yonga seti yer alıyor. 128 GB dahili depolama ve 4300 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz Android 10 ile çalışıyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Asus ROG Phone 5’in Görselleri Ortaya Çıktı!

Asus, akıllı telefon pazarında değişik bir hamle yaparak oyunculara özel akıllı telefonlar üretiyor. Bu özel akıllı telefon serisi ise ROG Phone olarak karşımıza çıkıyordu....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Black Shark 4 Büyük Ekran Boyutuyla Geliyor!

Black Shark'ın ilerleyen günlerde yeni Shark 4 modelini tanıtması bekleniyor. Çünkü şirket yeni cihazı ile ilgili birçok afiş ve teaserlar paylaşmıştı. Resmi olarak şuan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Poco M3’ün 6 GB RAM Versiyonu Satışa Çıkıyor!

Bilindiği üzere Poco, geçtiğimiz yılın Kasım ayında M3 modelinin 4 GB RAM kapasiteli versiyonunu tanıtmıştı. Bu versiyon içerisinde 64 / 128 GB dahili depolama...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG Velvet 5G, Android 11 Güncellemesi Alıyor!

Güney Kore'li LG, geçtiğimiz ay Velvet 5G için Android 11 beta sürümünü yayımlamıştı. Şirket şimdi ise yeni modeline Android 11'in kararlı güncellemesini sunmak için...
Devamını Oku
Oyun

Hitman 3 İçin Yeni Bir DLC Geleceği Doğrulandı!

Bilindiği üzere birkaç hafta önce Hitman serisinin yeni oyunu çeşitli platformlara sunulmaya başladı. Hitman 3 olarak gelen oyunun geliştirici ekibi IO Interactive, oyun içerisinde...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014