LG Velvet 5G, Android 11 Güncellemesi Alıyor!

Güney Kore’li LG, geçtiğimiz ay Velvet 5G için Android 11 beta sürümünü yayımlamıştı. Şirket şimdi ise yeni modeline Android 11‘in kararlı güncellemesini sunmak için testler yaptı ve cihaz bütün testleri sorunsuz geçti.

Bunun üzerine firma ilk güncellemeyi Güney Kore pazarındaki kullanıcılara göndermeye başladı. G900N2C yazılım sürümüyle gelen güncelleme 2.2 GB boyutuna sahip.





Yeni güncelleme ile Velvet 5G, yeni bir kullanıcı arayüzüne ve Android 11‘in diğer özelliklerine kavuşuyor. Şuan için sadece Güney Kore’de yayımlanan güncelleme ilerleyen günlerde küresel olarak yayılması bekleniyor.

LG Velvet 5G, 6.8 inç 1080×2460 piksel OLED bir ekrana sahip. Cihazın içerisinde 6 / 8 GB RAM ve Snapdragon 765G yonga seti yer alıyor. 128 GB dahili depolama ve 4300 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz Android 10 ile çalışıyor.