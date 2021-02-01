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LG Velvet 5G, Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı

LG, bu sene içerisinde akıllı telefon pazarından çekilebilir. Şirket yine de LG Velvet'e Android 11 güncellemesi eklemeyi ihmal etmedi...

Ayşen Sıla

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Geçen yıl LG, amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmedi. Bunun yerine, LG Velvet 5G adlı bir orta sınıf akıllı telefonu satışa sundu. Bu telefon, Velvet UI ile Android 10 işletim sistemini beraberinde getiriyordu. Şimdi, bu telefon ilk büyük güncellemesini yani Android 11 güncellemesini almaya başladı.

Google, Eylül 2020’de kararlı Android 11′i piyasaya sürdü. O zamandan beri, şirketler bu işletim sistemiyle çalışıyor ve aynı zamanda uygun telefonlara güncellemeler dağıtıyor. Samsung’un telefonlarına Android 11’i sunmaya başlamasından bu yana, diğer şirketler de bu konuda hızlandı.

Öte yandan LG, geçen yıl pek de aktif konumda değildi. Aslında, Güney Koreli teknoloji devi LG 2021’de akıllı telefon işinden çıkabilir. Ancak yine de telefonuna Android 11 güncellemesi sunmakta geç kalmadı.

LG Velvet

LG Velvet 5G için son sistem güncellemesi, LG UX 10 olarak adlandırılıyor. Velvet UI’ya dayanan bu güncellemenin güncellemenin boyutu, 2251.64MB yer kaplıyor. Güncellemenin ilk olarak Güney Kore’de başlatıldığının altını çizelim.

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Kaynak PiunikaWeb

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