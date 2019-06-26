LG W10 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, bütçe akıllı telefon kategorisinde Çinli markalarla rekabet edecek tamamen yeni W serisini tanıttı. LG W10 ile birlikte, şirket ayrıca LG W30 ve LG W30 Pro akıllı telefonlarını da tanıttı.

Samsung, bu yılın başlarında tamamen yeni Galaxy M serisini piyasaya sürdü. Dünya genelinde oldukça fazla pazara girerek bir hayli ses getirdi. LG bu yıllar boyunca sessiz kalırken, şimdi yeni LG W serisi ile aynı yolu takip ediyor.

Yaklaşık 130 dolarlık fiyat etiketine sahip LG W10, yeni W serisindeki en uygun fiyatlı akıllı telefon. Parlak kaplamalı polikarbon gövde ile birlikte geliyor. Önde, HD+ çözünürlük ve 18.9:9 en boy oranına sahip 6.19 inç FullVision ekran yer alıyor.

Daha küçük su damlası çentiği yerine daha geniş çentik ile birlikte geliyor. LG W10 Android 9.0 Pie ile Stock Android arayüzünde kutudan çıkacak. Donanım olarak cihaz, 12nm MediaTek Helio P22 sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor ve IMG PowerVR GE8320 GPU ile eşleştirilmiştir.

3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı mevcut. Depolama alanını daha da genişletmek için özel bir MicroSD kart da bulunmaktadır. Kameralar hakkında konuşursak, arkada 2x zoomlu 13MP birincil sensör ve bokeh modu için 5MP derinlik sensörü içeren çift kamera kurulumu geliyor.

Ön panelde LED flaşlı 8MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. LG W10, 4.000mAh batarya ile destekleniyor. Ancak hızlı şarj desteği bulunmuyor. Arkada dairesel parmak izi tarayıcı varken, cihaz aynı zamanda ön kamerayı kullanarak yüz kilidini de destekler.