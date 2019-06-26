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LG W30 ve LG W30 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG orta sınıf akıllı telefon pazarına LG W30 ve LG W30 Pro modellerinde iki farklı telefon ekledi....

By Muhammed Arslan

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LG W30 ve LG W30 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

LG, Hindistan’da düzenlediği etkinlikte en yeni W serisini tanıttı. Seri, LG W30, W30 Pro ve LG W10 akıllı telefonlarını kapsıyor. LG W10 modeli yeni W serisinde giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak gelirken, LG W30 ve W30 Pro piyasadaki orta sınıf akıllı telefon dünyasına giriyor.

Hem LG W30 hem de W30 Pro cihazları küçük farklarla neredeyse aynı özellikleri paylaşıyor. İlk olarak LG W30’dan bahsedelim. LG W30 modeli minimum çerçeveler sayesinde %86 oranında ekranla gövde oranına ulaşan 6.26 inç HD+ U FullVision su damlası çentikli ekrana sahip.

W30’daki 19:9 en boy oranı ekranı, geleneksel V çentik ekranını veya U çentik ekranını seçebileceğiniz veya üstte önemli bir çerçeveye sahip tam ekranlı bir ekran elde etmek için çentiği tamamen gizleyebileceğiniz özelleştirilebilir çentikle geliyor. Arkadasında üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

LG W30 ve LG W30 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Benzerlikler ve Farklılıklar

Donanım olarak LG W30, 12nm FinFET işlemine dayanan bir sekiz çekirdekli işlemci olan MediaTek Helio P22 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Sekiz çekirdekli işlemci, IMG PowerVR GE8320GPU ile eşleştirildi. W30 ayrıca 3GB RAM ve 32GB dahili depolama ile de donatılmıştır.

Buna karşılık W30 Pro, Snapdragon 632 yonga tarafından desteklenmektedir. Cihazlar Android 9.0 Pie ile birlikte kutudan çıkacak. Kamera bölümünde LG W30 daha önce de belirtildiği gibi üçlü arka kamera kurulumuna sahip. 2MP derinlik sensörü ile birleştirilmiş 13MP geniş açılı kamera ile birlikte 12MP birincil kamera (Sony IMX486 Kamera Sensörü) ile birlikte geliyor.

LG W30 ve LG W30 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Geniş açılı lens 100 dereceye kadar Süper geniş açılı çekim yapabiliyor. 12MP kamera da düşük ışıklı kamera özelliklerine sahip. Arka kameralar AI destekli ve Bokeh modunda da fotoğraf çekebiliyor.

Ön tarafta, ekranın üst kısmındaki çentikte 16 MP’lik bir selfie kamerası var. Ön kamera ayrıca ek AI destekli Bokeh modları ile birlikte daha geliştirilmiş selfie portre özelliğine sahiptir. Selfie kamerası bir selfie çekerken Yüz Tanıma konusunda altı kişiyi aynı anda tanıdığını iddia ediyor.

LG W30 modeli 4000mAh bataryayla gelecek. Fiyatlar konusunda akıllı telefonlar hakkında henüz küresel pazarda ne kadar olacakları konusunda bir açıklama yapılmadı. Kısa bir süre sonra şirketin açıklaması oldukça muhtemel.

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