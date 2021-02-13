LG W41 Dörtlü Kamerası İle Görünmeye Başladı!

LG‘nin geçtiğimiz ay akıllı telefon pazarına istediği başarıyı yakalamadığı için pazardan çekileceği konuşuluyordu. Ancak firma Hindistan’da yeni bir model sunmuş ve bu söylentileri yalanlamıştı. Bugün ise LG, akıllı telefon pazarında olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Bilindiği üzere şirket geçtiğimiz yılın Kasım ayında W31 ve W31 Plus adlı iki model tanıtıp piyasaya sürmüştü. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre LG, W31’in devamı olan yeni W41 üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Yeni W41 serisi W41 Plus ve W41 Pro‘dan oluşuyor.

Sızdırılan bilgiler arasında yeni LG W41‘in (LMK610) bir görseli de yer alıyor. Ayrıca Evan Blass tarafından yapılan açıklamaya göre cihaz, delikli bir çentik yapısına ve arka tarafında 48 Megapiksel ana olmak üzere dörtlü bir kamera modülüne sahip olacak. Aynı zamanda arkaya konumlandırılmış bir parmak izi sensörü de bulunuyor.

Telefonun sol tarafında ise, SIM kart girişi, sağ tarafta ise, güç düğmesi ve ses kontrol tuşunu görüyoruz. Bununla birlikte yeni W41‘in Google Asistan‘ı destekleyeceği konuşuluyor. Bu görselle birlikte şirketin yeni modelini tanıtması yakınlaşmış durumda oluyor.