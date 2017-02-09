LG Watch Sport Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu

LG‘nin ve Google’ın bugün erken saatlerde yayınladığı resmi duyurunun ardından, AT&T ve Verizon, LG Watch Sport için fiyat ve çıkış tarihlerini açıkladı.

Yeni Android Wear amiral gemisi, bu Cuma günü 10 Şubat’ta AT&T’de satışa sunulmuş olacak. Bir AT&T taksit planı kullanarak 20 ay boyunca ayda 17.50 dolar ödeyerek bu akıllı saate sahip olabilirsiniz. Yaklaşık 350 dolara geliyor. Alternatif olarak, LG G5 veya V20 akıllı telefonun yanında (AT & T Next kullanarak da satın alabilirsiniz) bir tane seçebilirsiniz; bu durumda akıllı saat sadece 49.99 USD’ye mal olacak, ancak bunun için iki yıllık bir hizmet sözleşmesi imzalamanız gerekiyor .

GSM Operatörü olarak Verizon’u tercih ederseniz, Big Red’in LG Watch Sport‘a iki yıllık sözleşme ile 329.99 dolar fiyat verdiğini bilmeniz gerekiyor. Tam bir çıkış tarihi paylaşılmadı, ancak 10 Şubat tarihinde Verizon’da ön sipariş için hazır olacak.

Mevcut bir akıllı telefon planıyla, aylık 5 ABD Doları tutarındaki parayla vergiler ve harçlar da dahil satın alabilirsiniz. Tıpkı AT&T’de olduğu gibi. Alternatif olarak, Tek Aygıt Planı aylık 10 Dolardır ve giyilebilir cihazınız için sınırsız konuşma ve metinle birlikte 1GB veri kullanımı sunar.

LG Watch Sport Özellikleri

LG Watch Sport, 1,38 inçlik 480 x 480 P-OLED dokunmatik ekran, Qualcomm Snapdragon Wear 2100 yonga seti, 768MB RAM, 4GB depolama alanı ve 430 mAh pil içeriyor. Bluetooth, Wi-Fi, LTE, GPS, NFC, kalp hızı monitörü, barometre ve ortam ışığı alıcısı ile birlikte geliyor. IP68 su ve toz direnci için sertifikalı ve Android Wear 2.0‘ı çalıştıracak.