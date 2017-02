LG Watch Sport, Lansmana Bir Gün Kala Müthiş Ayrıntılarla Geldi

9 Şubat, Android Wear 2.0‘ın resmi hale geldiği tarihtir. Google’ın zaten kendi cihazlarını yeni smartwatch OS ile markalaştırmadığı veya üretmediğini biliyoruz ancak ortaklarına bırakmış ve LG ilk önce avantaj elde edecek.

İki gün önce LG Watch Style hakkında bi takım detaylar söyledik, yarınki iki akıllı saatten daha ucuz olacak.

Ünlü sızıntı Evan Blass, LG Watch Sport‘un son görüntülerini tweetledi. Akıllı saatlerin, döner taç / güç düğmesine sahip olacağını ortaya koyuyor.

Akıllı saatin Android Pay, GPS, LTE ve Google Assistant için NFC özelliği olması bekleniyor. Ekran, 480×480 piksel çözünürlük ile 1,38 inç diyagonal olacak. Saatin 768 MB RAM, 4GB depolama, 430 mAh pil ve IP68 sertifikası geldiği söyleniyor.

Detaylar geldikçe cepkolik.com üzerinden yayınlamaya devam edeceğiz.

I think my work here is finally done. Happy timekeeping, all. pic.twitter.com/WOywzOpUHt

— Evan Blass (@evleaks) 8 Şubat 2017