LG Watch Sport Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Uzun üredir LG’nin yeni seri akıllı telefonları teknoloji pazarında gündem olmuş durumda. Hiç sorun çıkarmayacağı iddia edilen pilleri, daha uzun ömürlü kullanım sunacağı düşünülen ısıya dayanıklılık özelliği, suya ve toza karşı dayanıklı olması, çift kamera, yeni nesil soğutma sistemi gibi birçok ekstra özellikle gündeme gelen akıllı telefon devi LG G6 ile daha uzun sürede konuşulacak gibi.

Fakat aslında markanın sadece akıllı telefonları ile değil bunun dışında akıllı telefonlara eşlik edecek yeni saatleri de ortaya çıkmıştı. LG Watch Sport modeli olarak duyurulan yeni akıllı saat modelinin detayları da ortaya çıkıyor.

LG Watch Sport Nasıl Bir Akıllı Saat Olacak?

Aslında LG’nin sadece Sport serisini piyasaya sürmeyeceği bunun yanında Sport serisine eşlik edecek yeni ir modeli daha olacağını duyurmuştu. Style serisi olarak öne çıkan bu serinin beklenen özellikleri için en alt kısımda link vereceğiz. Şimdi ise LG Watch Sport serisi için özellikler ortaya çıktı.

Daha Geniş Ekran, Daha Rahat Kullanım

LG Watch Style modeli için ortaya atılan iddialarda akıllı saatlerin çok geniş ekranlara sahip olmayacağı ekran boyutunun biraz alt kısımda kalarak 1,26 inç civarında olacağı iddia edilmişti. Özellikleri netlik kazanmamış olsa da diğer modeli göre kesinlikle daha iyi bir model olacağı bilinen LG Watch Sport modelinin ise büyüklüğü tabi ki diğer seriye göre daha fazla olacak.

Bu noktada aslında çok büyük bir fark gibi gözükmese de dairesel bir tasarımdan söz ettiğimiz için hemen her noktada boyut farkı oluşturan 1,38 inçlik ekranlar gelecek.

Bu iddia ile beraber aslına net olarak LG Watch Sport serisinin gözle görülür biçimde daha büyük bir ekran sunduğunu da belirtelim. Bunun dışında ekranların dairesel bir tasarıma sahip olacağını da zaten belirtmiştik. LG’nin bu noktada dairesel bir tasarımla beraber çok daha şık bir akıllı saat ortaya koyacağı düşüncesi de hakim.

Ekran Çözünürlüğü

Yine performans testlerine göre ortaya çıkan bir başka detayında ekran çözünürlüğü olduğunu belirtelim. Tabi ki doğrulanmadığı için şu an yine iddia olarak kalan ekran çözünürlüğü konusunda ise modelin 480 X 480 değerini sunacağı bu değerinde ekran boyutunu düşünecek olursak çok daha olumlu bir görüntü performansı sunacağı kesin.

Ayrıca düşük modelde iddialara yansıdığı gibi P-OLED ekran kullanımı da yapılırsa gerçekten çok net bir görüntü kalitesi elde edilmiş olacak. Aydınlık ortamlarda ne kadar performans elde edilir bunu ise tanıtımlarla beraber görmüş olacağız.

Teknik Performansı Hakkında İddialar

Henüz iddia olsa da konuşulan değerlere göre LG Watch Sport akıllı saati üst seviye bir akıllı saat adayı. İçerisinde 4 çekirdek 1.09 GHz hız değerine sahip olacak olan işlemcilerin bulunduğu düşünülen akıllı saatin performans testlerine göre 768 MB Ram değerine de sahip olduğunu belirtelim. Bu değer bir akıllı saat için ise eğer doğruysa oldukça ideal bir değer.

Teknik özellikler konusunda her iki özelliğinde öne çıkacağı kesin fakat bunun dışında çekirdek testleri ve Ram performans testlerinin henüz doğrulanmadığı için netlik kazanmadığını da belirtelim.

İşletim Sistemi Desteği

LG Watch Sport konusunda en net olan özellikler ise akıllı saatin işletim sistemi konusunda. İşletim sistemi olarak Android Wear 2.0 yani yeni nesil işletim sistemi ile beraber geleceğine kesin gözü ile bakılan akıllı saatin ilk defa Google markasını taşımamasına rağmen işletim sisteminin bütün özelliklerine uyum sağlayacağı da belirtiliyor.

Başta sensör ayarlamalarında bunu net bir şekilde göreceğimiz ve Android Wear 2.0 ile gelen tüm özellikleri LG Watch Sport serisi ile beraber kullanabileceğimiz de gündemde olan bir başka iddia olarak dikkat çekmekte. Fakat bir kez daha belirtelim bu iddia gerçeğe en yakın olan olarak gösteriliyor.

Dayanıklılık Nasıl Olacak?

LG Watch Style serisinde IP67 sertifikası ile toza ve suya karşı dayanıklılık sağlanacağı düşünülüyor. Bu modelin biraz daha üst bir model olması ve bu modelin biraz daha dayanıklı olacağının ortaya çıkması ile beraber LG Watch Sport serisinde IP68 sertifikasına yer verileceği de düşünülüyor. Suya ve toza karşı bu şekilde yeni seri akıllı saatler tam uyum sağlamış olacak ve akıllı saatlerin içerisinde aranan özelliklerden biri haline geldiği için de zaten LG’nin rakiplerine bu noktada üstünlük sağlayabileceği de düşünülüyor.

LTE İle Telefondan Bağımsız Kullanım

Son olarak akıllı saatlerin içerisinde ekstra olarak sunulması beklenen teknolojilere geçelim. Bu noktada da serinin LTE özelliğine sahip olacağı yani içerisinde SIM kartı takılabileceği iddialar arasında. SIM kartı desteği olması ise serinin telefondan bağımsız olarak kullanılmasına da imkan verecek.

Bu şekilde gelen aramaları cevaplayıp kapatabileceksiniz. Ayrıca bu şekilde akıllı saat üzerine mobil veri kullanımı da yapılabileceği de belirtiliyor. Tabi Style modelde bu özellikleri görmek mümkün olmayacak. Tüm bu özelliklere ek olarak seride GPS desteğinin de bulunacağı belirtiliyor ki bu şekilde konum bulma ve adres tariflerine kullanılan haritalar özelliklerinde çok daha fazla başarı elde edilebilecek.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda henüz netlik kazanmış bir durum yok fakat LG Watch Sport serisinin tanıtım tarihi konusunda Şubat ayının başları gösteriliyor. Her iki saatin tüm özellikleri de bu tanıtımla ortaya çıkacak. Genel olarak fiyat iddiası için ise LG Watch Sport modelin 349 dolar diğer modelin 249 dolar olacağı iddiası da var.

LG Watch Sport serisine yer alacağı iddia edilen özelliklerin dışında Style serisinde yer alacağı iddia edilen özelliklere de bakmak isterseniz yazımızı okuyabilirsiniz.

Not: Henüz LG Watch Sport için resmi tanıtım yapılmadı. Bu yüzden şu an için tüm bu özellikler sadece iddia olarak kalmakta ve doğrulanmadı. Bunun dışında saatin henüz görselleri de yok. Görsellerin eski serilerden olduğunu belirtelim.