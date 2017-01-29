LG Watch Style İçin Yeni İddialar Gelmeye Başladı

Akıllı telefonları ile teknoloji dünyasında yer edinmiş markalardan biri olan LG, artık sadece akıllı telefonları ile değil bunun dışında yeni seri akıllı ürünleriyle de gündeme gelmeye başladı. Markanın bu alanda son ürünlerinden birisinin de akıllı saatleri oldu. LG Watch Style olarak duyurulan yeni akıllı saatleri ile yeniden sektöre giriş yapacağının iddiaları ortada dolaşan LG’nn hem Sport model akıllı saatleri hem de Style model olarak gösterilen akıllı saatlerini piyasaya süreceği iddialarından sonra akıllı saatlerin özellikleri pek fazla ortaya çıkmamıştı.

LG Watch Style İçin Beklenen Özellikler

Fakat her ne kadar yeni seri akıllı saatler için belli başlı özellikler kesinleşmemiş olsa da LG Watch Style akıllı saatleri için kullanılacak olan özellikler için ise yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. Peki bakalım bu iddialarla beraber yeni özellikler nasıl.

Tasarım Özellikleri Netleşmeye Başladı

Kısa süre önce LG Watch Style saatleri ile ilgili yeni detaylar yeni iddialar ortaya atıldı. Bu noktada yeni seri akıllı saatler için ortaya atılan ilk iddialarda yine tasarım konusu ön plana çıktı. LG Watch Style serisinde beklenen tasarımın ise yine dairesel olacağı düşünülüyor. Dikdörtgen saatler için rakip olarak gösterilecek olan dairesel tasarım detayları ile ilgili olarak ise ilk olarak ekranların boyutu ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Sport model olduğu iddia edilen ikinci bir modele göre çok daha küçük bir ekran boyutu barındıracağı düşünülen LG Watch Style serisi için ekran boyutu olarak 1.2 inç iddialarının bulunduğunu belirtelim. Nispeten daha düşük bir ekran boyutunun bulunması ile beraber tasarım konusunda da mini değişiklikler olacağı da düşünülüyor.

Yine metal kasa kullanılacağı iddiası varken saatin üzerinde yer alan çember tasarımının değişeceği de düşünülmeye başlandı. Kayışlarında metal veya deri kullanılacağı düşünülen akıllı saatlerin tasarımları dışında teknik özelliklerinde de değişiklikler var.

Teknik Özellikler Ne Gibi Farklılık Barındırıyor?

Tasarım detayları konusunda ortaya atılan iddialarla beraber LG Watch Style serisinde kullanılacak olan teknik detaylar konusunda ilk iddialarda yine saatin ekranları konusunda oldu. P-OLED ekran kullanılacağı düşünülen LG Watch Style serisinin ekran çözünürlüğünün ise 260 X 360 değerinde olması da bekleniyor. Çözünürlük değerinin biraz daha düşük olmasının ise Sport modelde daha yüksek çözünürlük değerinin kullanılması ile alakalı olduğu düşünülüyor. Yani Sport modelin bir nevi daha geliştirilmiş bir model olacağı iddialar var.

Bunların dışında Ram bellek miktarı konusunda da 512 MB iddiaları olan akıllı telefonun ekstra olarak içerisinde 4 GB depolama alanı sunacağı ve arttırılabilir hafızaya da yer vereceği düşünülüyor. Pil kapasitesi konusunda 240 mAh değerinde piller sunması beklenen akıllı saatlerin bu değer ile beraber kullanıma göre değişmekle beraber serinin 2-3 gün gibi bir kullanım süresi olması bekleniyor. Genel olarak giriş seviyesi akıllı telefon ürünlerinden biri olacağı düşünülen serinin tüm bu özellikleri dışında ekstra olarak nabız ölçer, GPS ve mobil veri gibi bağlantılarda bulundurmayacağı düşünülmekte.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Henüz çıkış tarihi de fiyatı da netlik göstermeyen akıllı saatlerin satış fiyatının çok yüksek olması da beklenmiyor. Saatin giriş seviyesine hitap edecek bir saat olması ve bunun yanında Sport modele göre biraz daha alt seviye bir sınıfı dahil olacak olan akıllı saatlerin net çıkış tarihi ve fiyatının ise tanıtımıyla beraber ortaya çıkacağını da söylemek gerekiyor.