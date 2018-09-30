Akıllı saat alanında bir süredir sessiz kalan LG, yeniden geri dönüş sürecinde yeni modellerle öne çıkmaya başladı. LG G7 akıllı telefonlarında değişime başlayan markanın, şimdi ise akıllı saat modelleri için bir değişiklikle gündeme geldi. Bu kez yeni bir akıllı saat modeli gelecek. LG Watch W7 adıyla geleceği belirtilen yeni akıllı saatin, dönüşümün giyilebilir ürünler kategorisindeki temsilcisi olması bekleniyor.

LG Watch W7 akıllı saat modelleri için ortaya atılan iddialar, ne kadar başarılı bir model geleceğinin en büyük göstergesi.

LG Watch W7 Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı saat için paylaşılan yeni görseller, ne kadar iddialı modellerin geleceğini kesinleştirmiş oldu. Dairesel bir tasarım kullanması beklenen LG Watch W7 akıllı saatinin, 3 fiziksel tuşla beraber geleceğinden de söz ediliyor. Dairesel çerçevenin dikkat çekeceği ve dijital bir ekranı bulunacağı konusunda bilgiler elde ettiğimiz yeni saat için teknik özellikler oldukça dikkat çekici.

Buna göre LG Watch W7 akıllı saatleri son seri işlemciler kullanacak. Snapdragon Wear 3100 yongasıyla beraber gelecek saat, hem daha yüksek işlem gücü sunacak hem de pil dayanma süresi daha fazla olacak. Daha önce Snapdragon Wear 3100 modelinin ne gibi ayrıcalıklarla geldiğinden söz etmiştik. Bu ayrıcalıklar yeni akıllı saat modelinde de karşımıza çıkmış olacak.

Bellek kapasitesi kısmında ise 768 MB RAM kullanılacağından söz ediliyor. Daha önce Huawei akıllı saatlerinin bellek kapasitesinde de aynı değerlerin karşımıza çıkacağından söz etmiştik. Muhtemelen yeni bir sınıf karşımıza çıkacak. Hem Huawei akıllı saat modellerinde hem de LG akıllı saat modellerinde yeni bir standart karşımıza çıkmış olacak.

Ekran kısmında ise 1.2 inçlik LCD panel karşımıza çıkacak. 360 X 360 piksel çözünürlük değeri sunacak olan ekran, Android Wear işletim sisteminin arayüzüyle beraber gelecek. 4 GB depolama alanı ve 240 mAh değerinde pilleriyle beraber LG Watch W7 akıllı saat modellerinin 3 Ekim tanıtımında ortaya çıkacağından söz ediliyor. LG V40 tanıtımı sırasında karşımıza çıkması beklenen yeni akıllı saatlerin detaylarını aktarmaya devam edeceğiz.